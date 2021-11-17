هولندا تتأهل إلى كأس العالم بعد الفوز على النرويج

سجل ستيفن برجفاين وممفيس ديباي قرب النهاية لتتأهل هولندا إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بعد الفوز 2-صفر على النرويج في روتردام وتتصدر المجموعة السابعة.

وتعود هولندا إلى نهائيات كأس العالم بعدما غابت عن نسخة 2018 في روسيا، لكنها صعدت بشق الأنفس.

وكانت هولندا على بعد ثماني دقائق من الوصول إلى كأس العالم يوم السبت الماضي قبل استقبال هدفين قرب النهاية في التعادل 2-2 مع الجبل الأسود.

لكن هذه المرة سجلت هولندا مرتين في الدقائق الأخيرة على أرضها في مباراة أقيمت دون حضور مشجعين بسبب قيود جائحة كوفيد-19 لتنتزع بطاقة التأهل.

وتملك هولندا 23 نقطة من عشر مباريات في صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن تركيا التي فازت 2-1 على الجبل الأسود وستخوض الملحق. واحتلت النرويج المركز الثالث برصيد 18 نقطة.