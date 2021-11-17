الأمم المتحدة تؤكد دعمها للسلطات الليبية استعدادا للانتخابات

جدة - نرمين السيد - أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حقّ، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة تدعم السلطات الليبية استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 24 من الشهر المقبل.





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