قيس سعيد يبحث نتائج الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسى للشغل

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - خلال لقاء الرئيس قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن فى قصر قرطاج.
وكانت بودن قد أكدت أمس الإثنين، الدور التاريخى للاتحاد العام التونسى للشغل، معتبرة أنه شريك أساسى وفاعل فى كل المشاريع التى تطرحها الحكومة والإصلاحات الضرورية التى ستعتمدها.
وشددت رئيسة الحكومة على أن الحوار مع المنظمة يجب أن يتسم بالصدق والصراحة للتأسيس لعمل تشاركى بين الطرفين والاتجاه بخطوات ثابتة نحو الإصلاحات الجوهرية وتحقيق مطالب التونسيين.
وقد انطلقت مساء أمس الإثنين، أولى جلسات الحوار بين الحكومة التونسية والمكتب التنفيذى للاتحاد العام التونسى للشغل، وذلك بقصر الحكومة بالقصبة.
بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل نور الدين الطبوبى - فى تصريح صحفى عقب انتهاء الاجتماع - أن أول لقاء بين الوفد الحكومى والمكتب التنفيذى لاتحاد الشغل اتسم بالصراحة وكان فرصة لطرح عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى الإرادة الكبيرة للحكومة من أجل المضى قدما نحو بحث كل الملفات العالقة.
وأضاف الطبوبى، أن العمل مع الحكومة سيتواصل من أجل إجراء الإصلاحات الضرورية التى تؤسس لدولة ديمقراطية ومدنية.
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