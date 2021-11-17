تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1443 رابط مباشر بالخطوات

تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1443 نلاحظ ان نظام نور من إحدى الانظمة الحديثة والتي تمت إضافتها مؤخرًا نتيجة التأثر بجائحة كورونا لجعل عملية التعليم للطلاب بداخل المراحل المختلفة بشكل أفضل وهذا من خلال اتباع سياسة المنصة الإلكترونية والتي تقدم إحدى الخدمات المتكاملة التي تربط كل من ولي الأمر والطالب والمعلم داخل منصة واحدة وهذا يجعل ولي الأمر أكثر متابعة مستوى جودة وكفاية التعليم التي يلقاها الابن ومتابعة أدائه والعمل على تحسينها حيث تضم الطرق التالية للتسجيل داخل المنصة تابعوا معنا.

تم توفير إحدى الطرق الإلكترونية المميزة. لتمكين جميع أولياء الأمور من التسجيل بداخل منصة نون التعليمية كولي أمر مما يساهم في زيادة تحكم أولياء الأمور عبر تعرفهم على أداء ومستويات الطلاب خلال الفصول الدراسية المتدرجة وهذا من خلال اتباع التالي

توجه إلى رابط التسجيل في موقع نظام نور وهذا من خلال الضغط https://noor.moe.gov.sa/

تجد خانة في أسفل الموقع خاصة بتسجيل ولي أمر جديد داخل واجهة الموقع بالضغط عليها.

سوف تجد ضمن الخانات إحدى الأيقونات التي تتطلب وضع الرقم الخاص بالسجل المدني لولي الأمر.

وضع إحدى الأسماء الخاصة ب مستخدم جديد وفق الاقتراحات المقدمة.

اضغط على زر التالي لاستكمال كتابة باقي بيانات التسجيل.

بعد كتابة جميع البيانات السابقة قم بوضع بيانات التحقق للتأكد من

تستطيع عند الدخول التقليدي لهذا الموقع أن تضع البيانات الخاصة بك والتي يفترض ان تكون محفوظة بشكل مسبق كالتالي