اتحاد الكرة الأردني: لم نتلق ردا حول جنس اللاعبة الإيرانية

وكان اتحاد الكرة خاطب الاتحاد الآسيوي لطلب التحقق من جنس إحدى لاعبات المنتخب الإيراني الذي لعب ضد المنتخب الأردني للسيدات في المباراة الحاسمة بتصفيات آسيا المقامة في أوزبكستان أخيراً وانتهت بفوز إيران بفارق الركلات الترجيحية.

وقال مدير الإعلام في اتحاد كرة القدم محمد عياصرة، إن الاتحاد لم يصله أي رد من الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، نافياً صحة الأخبار المتداولة عن إعلان الاتحاد الآسيوي لنتائج تحققه من الأمر، ومؤكداً أن الاتحاد الأردني لكرة القدم بانتظار الرد الرسمي.