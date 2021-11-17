سوريا.. الجيش الإسرائيلي يطلق صاروخين استهدفا جنوبي دمشق

قالت وكالة الأنباء السورية إن الجيش الإسرائيلي أطلق صاروخين من اتجاه الجولان استهدفا مناطق في جنوب العاصمة دمشق.

وأضافت الوكالة في منشور على حسابها على فيسبوك: "حوالي الساعة ١٢:٤٥ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناء فارغاً جنوب دمشق ، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية ، ولم يتم وقوع أي خسائر ."

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