فاوتشى يتوقع تخفيض مستوى خطورة كورونا فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - قال أنتونى فاوتشى، مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية، إنه يتوقع تخفيض مستوى خطورة فيروس كورونا فى الولايات المتحدة من من جائحة إلى مرض متوطن مع بدء العام المقبل.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، أضاف فاوتشى أن الجرعات المعززة للقاحت المضادة لـ كورونا، لها دور رئيسى فى تخفيض مستوى خطورته، مرجحا أن تنخفض مستويات الأجسام المضادة التى تقدمها تلك الجرعات. وتابع: لا يوجد رقم سحرى لعدد الإصابات بـ كورونا يمكن بموجبه أن نحدد أننا أصبحنا بمرحلة المرض المتوطن"، مشدد على ضرورة أن يكون مستوى الإصابة منخفضا للغاية بحيث لا يكون له تأثير على المجتمع أو على حياة الأفراد أو على الاقتصاد، لكى يتم تخفيض مستوى الخطورة.

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