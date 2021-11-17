داعش يعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحارى فى كمبالا

جدة - نرمين السيد - ونشر داعش بيانًا عبر حساب وكالة "أعماق" التابعة له فى تطبيق "تليجرام"، أعلن خلاله المسؤولية عن تلك الهجمات. وكان قد لقى ستة اشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرين على الأقل فى تفجير انتحارى فى كمبالا عاصمة أوغندا، بحسب متحدثة باسم الشرطة، وكان منفذو الهجوم من بين القتلى

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