وزير الدفاع الأمريكى يزور دولتين فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وكتب فى تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر"، أن جولة وزير الدفاع الأمريكى ستشمل البحرين والإمارات. وكان أوستن قد زار منطقة الشرق الأوسط فى سبتمبر الماضى، لنقل امتنان الولايات المتحدة لحلفائها على المساعدة فى إجلاء المواطنين الأمريكيين وعدد من الأفغان من أفغانستان.

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