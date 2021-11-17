عاجل.. سبوتنيك: الاحتلال الإسرائيلى ينفذ عدوانا على جنوب دمشق

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوكالة، نقلا عن مصدر عسكرى سورى، أن إسرائيل نفذت عدوانًا بصاروخين من اتجاه الجولان المحتل فى حوالى الساعة 12:45 بتوقيت دمشق، مستهدفا بناء فارغا جنوب العاصمة.

وأفاد المصدر بأن الدفاعات السورية تمكنت من إسقاط أحد الصواريخ المعادية، لافتا إلى أنه "لم تقع أى خسائر".