جدة - نرمين السيد - وأضافت الوكالة، نقلا عن مصدر عسكرى سورى، أن إسرائيل نفذت عدوانًا بصاروخين من اتجاه الجولان المحتل فى حوالى الساعة 12:45 بتوقيت دمشق، مستهدفا بناء فارغا جنوب العاصمة.
وأفاد المصدر بأن الدفاعات السورية تمكنت من إسقاط أحد الصواريخ المعادية، لافتا إلى أنه "لم تقع أى خسائر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. سبوتنيك: الاحتلال الإسرائيلى ينفذ عدوانا على جنوب دمشق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.