كيفية الحصول على قرض مدعوم 120 ألف ريال سعودي بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية يعد من أهم وأكثر البنوك التي يلجأ إليها المواطن السعودي لتقديم الدعم المالي لسد كافة احتياجاته، حيث يختلف التمويل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية فهناك تمويل للأسرة وهناك للزواج وغيرها من التمويل، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض شروط الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية، فقد يصل التمويل إلى حوالي 120 ألف ريال سعودي بدون فوائد والسداد على فترات بالاتفاق مع البنك، علماً بأن هذا القرض مخصص للعاطلين من الرجال والنساء يسمى “تمويل العمل الحر”، فمن خلال هذا المقال نعرض كيفة الحصول على تمويل العمل الحر بالخطوات وشروط الحصول على التمويل ورابط الدخول.

تمويل العمل الحر:

ومن الجدير بالذكر أن التمويل التنموي للعمل الحر له دور رئيسي وأساسي في تعزيز كفاءة وفعالية الراغبين، وذلك من خلال رفع انتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمال ملائمة و مستقرة و منتجة، عليه عمل بنك التنمية الاجتماعية على تطوير وابتكار مجموعة من المنتجات التمويلية لخدمة هذه الفئة المستفيدة، تعددت هذه المنتجات لتخدم المستفيدين في هذا القطاع.

والهدف الرئيسي من هذا التمويل هو إمكانية الحصول على القرض بقيمة تصل إلى 60 ألف ريال سعودي للمسار النقدي و150 ألف ريال سعودي لمسار تمويل المركبات، ليشكل رافداً مالياً لمزاولي الأعمال الحرة لبناء وتوسعة دخلهم، فيضم تمويل (التمويل النقدي – تمويل السيارات).

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أن يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 18 حتى 65 سنة حين تم سداد آخر دفعة في القرض. تكون مدة سداد لا تتجاوز 40 شهر ضرورة أن يكون الشخص المتقدم قد اجتاز الفحص الائتماني يجب على الشخص المتقدم أن يقوم بتقديم وثيقة العمل الحر مع ضرورة تحديد نشاط ومهنة أو الحرفة التي يمارسها الشخص المتقدم. بنك التنمية اشترط تقديم كفيل للتمكن من الحصول على قرض بدون فوائد. لا يزيد دخل الشخص المتقدم عن 20 ألف ريال سعودي.

الدخول على الرابط الرسمي بنك التنمية الاجتماعية

اختيار من أيقونة منتجاتنا تمويل العمل الحر

يتم اختيار نوع التمويل سواء تمويل نقدي – أو تمويل سيارات

اختيار أيقونة التقديم الإلكتروني

كتابة كافة البيانات المطلوبة عند التقديم بشكل صحيح

شروط الحصول على القرض:كيفية الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية: