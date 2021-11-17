توجيه تهمة القتل العمد لزوج العداءة الكينية المغدورة تيروب

ونفى إبراهيم روتيتش المعروف بإيمانويل التهم الموجهة إليه خلال مثوله أمام المحكمة.

وعُثر على تيروب، حاملة برونزيتين في سباق 10 آلاف متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، ميتة بطعنات سكين في منزلها الواقع في مركز إيتن التدريبي في غرب كينيا، وأكدت الشرطة الكينية حينها بأنها بدأت البحث عن زوج تيروب، المتهم الرئيس بقتلها بعد ان "أجرى اتصالا هاتفيًا بوالديها ليعلمهما بأنه قام بعمل سيء".

وبحسب تهمة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، يتبين أن روتيتش قام بقتل زوجته قبل يوم واحد من اكتشاف جثتها وأوقف في 14 أكتوبر في مومباسا المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرق البلاد واقتيد الى التحقيق.

وستنظر المحكمة في الأول من ديسمبر المقبل بالطلب المقدم من قبل روتيتش للإفراج عنه بكفالة.