الصحة العالمية: هذه أسباب استمرار جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن عدم المساواة فى توزيع اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا المستجد، وغياب الاتساق فى الإجراءات الصحية، هما أهم أسباب استمرار الجائحة حتى الآن.





ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أضاف تيدروس، خلال منتدى أمنى نظمته كوريا الجنوبية، مساء أمس الثلاثاء، أن كورونا لا يزال يتفشى ويتحور بسبب عدم المساواة فى الوصول إلى اللقاحات حول العالم، إضافة إلى عدد من الإجراءات غير المتسقة وغير الممنهجة فى قطاع الرعاية الصحية.

وجدد مدير "الصحة العالمية" تحذيره من أن فيروس كورونا حصد أرواح ما يزيد على 5 ملايين شخص فى العالم حتى الآن، مشيرًا إلى أن العدد الحقيقى أكبر بكثير مما هو مذكور فى البيانات الحكومية الرسمية فى مختلف بلدان العالم.

وشدد تيدروس على أن "هذه الجائحة تمثل فى قلبها أزمة تضامن، أبرزها وأعقدها الضعف الجذرى للهيكل العالمى للرعاية الصحية".