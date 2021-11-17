اعتقال زوجة زعيم أكبر عصابات المخدرات فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، أفادت وزارة الدفاع المكسيكية بأن عسكرييها اعتقلوا روساليندا فى مدينة زابوبان بضواحى جوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو غرب المكسيك. واعتبرت الوزارة اعتقال زوجة زعيم عصابة "خاليسكو الجيل الجديد"، ضربة قاصمة للبنية المالية الخاصة بالجريمة المنظمة فى ولاية خاليسكو". وتواجه روساليندا جونزاليز عديدا من التهم الجنائية، بما فيها "التعاملات المالية غير الشرعية لعصابة إجرامية منظمة". ومما يثير مخاوف السلطات المكسيكية بشأن رد محتمل من قبل عصابة المخدرات التى تعد إحدى أكبر اثنتين فى العالم، قال مسؤولون إن اثنين من أفراد قوات المشاة البحرية فى مدينة زابوبان تم اختطافهما عقب اعتقال زوجة تاجر المخدرات البارز.

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