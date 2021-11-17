فرنسا.. إنقاذ 272 مهاجرا حاولوا عبور بحر المانش

أنقذت السلطات الفرنسية، أمس الثلاثاء، 272 مهاجرا حاولوا عبور بحر المانش بقوارب متهالكة للوصول إلى بريطانيا.

وقالت السلطات الفرنسية أنها أنقذت 272 مهاجرا قبالة مضيق "با دو كاليه" في بحر المانش، كانوا قد أبحروا على متن قوارب متهالكة من ساحل البلاد الشمالي في محاولة للوصول إلى إنجلترا، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال أنّ المركز الإقليمي لعمليات المراقبة والإنقاذ تلقى ليل الإثنين-الثلاثاء بلاغات عن قوارب عديدة تواجه صعوبات قبالة مضيق با دو كاليه.

وأشارت المديرية في بيانها إلى أن عمليات الإنقاذ التي أطلقت على الإثر تواصلت خلال نهار الثلاثاء، موضحة أن زورقا تابعا للدرك البحري أسعف 48 شخصا خلال 3 عمليات إنقاذ.

وأحصت المديرية ما مجموعه 10 عمليات إنقاذ عن بعد، نفذت إحداها بواسطة سفينة تجارية.

ووفقا للبيان فقد نقل جميع المهاجرين الذين تم إنقاذهم وعددهم 272 شخصا إلى مرافئ كاليه ودونكيرك وبولونيي-سور-مير وتولّت أمرهم شرطة الحدود وفرق الإطفاء، وفقا لفرانس برس.

ومنذ نهاية 2018 تزايدا عمليات عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا، على الرّغم من التحذيرات المتكررة من السلطات التي تشدد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور والتيارات القوية وحرارة المياه المنخفضة.

ووفقا للسلطات الفرنسية، فقد حاول قرابة 15400 مهاجر عبور بحر المانش في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم 3500 "كانوا يعانون من مصاعب حين أنقذوا" وتمت إعادتهم إلى السواحل الفرنسية.

وتمثل هذه الحصيلة زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا إلى بريطانيا بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ إن العام 2020 بأسره سجل عبور أو محاولة عبور حوالي 9500 مهاجر مقابل 2300 مهاجر عام 2019 و600 في العام 2018.