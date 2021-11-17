كورونا يواصل قصف ألمانيا.. أكثر من 32 ألف إصابة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فى ألمانيا، بأنه تم رصد 265 وفاة جديدة بـ كورونا خلال الفترة ذاتها.

وأضاف المعهد، خلال بياناته، أن حصيلة الإصابات الإجمالية بـ كورونا فى البلاد، ارتفعت إلى خمسة ملايين و771 ألفًا و24 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 97 ألفًا و980 حالة.

وبينما تستعد ألمانيا لإلغاء حالة الطوارئ الوبائية من فيروس كورونا فى 25 نوفمبر الجارى، كشَّر الفيروس التاجى عن أنيابه من جديد، حيث سجلت البلاد أكثر من 50 ألف إصابة، وهو أعلى معدل إصابات منذ بدء الجائحة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.