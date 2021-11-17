قصف إسرائيلى يستهدف بناء فارغا جنوب دمشق

جدة - نرمين السيد - ونقلت الوكالة عن مصادر سورية اليوم الأربعاء، القول: "إنه فى حوالى الساعة 12.45 من فجر اليوم نفذ الجيش الإسرائيلى هجوما بصاروخين من اتجاه الجولان السورى المحتل، مستهدفا بناء فارغا جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، ولم يتم وقوع أى خسائر".

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