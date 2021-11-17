البرازيل تئن من كورونا.. 4918 إصابة و132 وفاة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز، قالت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، إن حصيلة الإصابات بـ كورونا ارتفعت إلى 21 مليونًا و965 ألفا و684 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 611 ألفًا و478 حالة منذ بدء انتشار الجائحة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للإصابات.

وأفادت تقارير صحفية، بأن العدد الفعلى لحصيلة الإصابات الإجمالية واليومية بـ كورونا، قد يختلف بشكل ملموس عما يرد فى الإحصائات اليومية، مرجعة السبب إلى أن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.