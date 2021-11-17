مجلس «شيوخ تشيلى» يفشل فى تمرير قرار عزل رئيس البلاد

جدة - نرمين السيد - انتهت جلسة مجلس الشيوخ فى تشيلى لمساءلة رئيس البلاد سيباستيان بينيرا بالتصويت ضد عزله، بعدما كان متهمًا فى قضية تضارب مصالح بسبب صفقة بيع شركة تعدين فى 2010، كشفتها "وثائق باندورا".





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، فشل مؤيدو عزل رئيس تشيلى فى حصد ثلثى أصوات مجلس الشيوخ بواقع 29 صوتا من أصل 43، الضرورية لتمرير قرار عزله، حيث صوت 24 عضوا لصالح القرار فيما عارض 18 وامتنع واح فقط عن التصويت. وكان فريق دولى من الصحفيين قد نشر تقريرا يفيد بامتلاك عدد من كبار المسؤولين من مختلف الدول أصولا فى مناطق "أوف شور" أو الملاذات الضريبية، فيما خص التقرير عائلة بينيرا بأنها باعت فى عام 2010 خلال ولايته الأولى، حصة فى مناجم "دومينجا" تبلغ قيمتها 152 مليون دولار، فضلا عن تمرير جزء من الصفقة عبر شركة مسجلة فى جزر العذراء البريطانية.

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