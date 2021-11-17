إطلاق شراكة بين "أدنوك" و"طاقة" بمجال الطاقة المتجددة

أطلق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الأربعاء، شراكة عالمية جديدة في مجال الطاقة المتجددة بين "أدنوك" و"طاقة".

وقال حساب مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "خالد بن محمد بن زايد يطلق شراكة عالمية جديدة في مجال الطاقة المتجددة بين "أدنوك" و"طاقة"، حيث يهدف هذا المشروع الطموح في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى توليد إجمالي 30 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول 2030".

وكان الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، قد زار معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021"، الثلاثاء.

والتقى خلال جولته في المعرض، قادة قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث الابتكارات التي تم تطويرها في إطار جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية والفرص المتاحة لدعم التحول في قطاع الطاقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشاد بالجهود التي تبذلها "أدنوك" في تطوير حلول الطاقة المستدامة، والإنجازات التي حققتها في إنتاج النفط الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون عالميا.

ويستضيف معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2021 أكثر من 100 ألف متخصص وخبير في مجال الطاقة ونحو 2000 شركة لعرض أحدث مستجدات قطاع النفط والغاز في العالم.