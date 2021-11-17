أمريكا تجدد مطالبة المجتمع الدولى بالضغط على النظام الكوبى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تنضم إلى المجتمع الدولى فى إدانة الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين الكوبيين والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ودعم رغبة الشعب الكوبى فى تقرير مستقبله.

ووفقا للبيان أشادت الولايات المتحدة بشجاعة وإرادة الشعب الكوبى، إذ سعى الكوبيون فى جميع أنحاء الجزيرة إلى التظاهر بشكل سلمى ومطالبة حكومتهم باحترام حرياتهم الأساسية وتلبية احتياجاتهم.

وبحسب البيان، تهدف الحكومة الكوبية إلى إخفاء ما كان يحدث عن بقية العالم من خلال سحب أوراق اعتماد الصحفيين المحترفين، وقطع الاتصال بالمنظمين.

وأفادت الخارجية الأمريكية بأن الشعب الكوبى كما فعل فى 11 يوليو وطوال هذا الصيف، حاول بشجاعة وسلمية بدء مناقشة مع حكومته، إلا أنها رفضت هذا الجهد وأرسلت الأمن والشرطة والغوغاء المدعومين من الحكومة لترهيب أولئك الذين يسعون إلى التحول الديمقراطى.