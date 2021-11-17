تطعيم 25 ألفا و847 شخصا ضد كورونا فى تونس خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن 4 ملايين و809 آلاف و585 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها 9 ملايين و926 ألفا و889 جرعة بينها 16 ألفا و343 جرعة للسفر.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و909 آلاف و317 شخصا حتى الآن.
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