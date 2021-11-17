نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري 2021/11/19 وترتيب جدول الدوري بعد اللقاء

تترقب جماهير القلعة البيضاء مباراة الزمالك والإسماعيلي في قمة الجولة الرابعة، للتعرف على نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي، المباراة التي يدخلها الفريقين بهدف مشترك وهو الفوز الزمالك يبحث عن تعويض هزيمته من الأهلي في الجولة الثالثة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ويرغب في عدم التفريط في أي نقاط تبعده عن دائرة المنافسة من بداية الدوري، الدراويش أصحاب الأرض والمباراة الذين يرغبون في كسر سلسلة الهزائم والحصول على أول ثلاث نقاط على حساب ولاد العم، حتى يترك قاع الجدول الذي لا يتناسب مع الدراويش أبطال الدوري وصاحب اللقب الأفريقي في سبعينات القرن الماضي، فلمن تكون الغلبة في اللقاء هذا ما ستجيب عنه أقدام اللاعبين طوال أل 90 دقيقة زمن المباراة.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

الزمالك يدخل اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 6 نقاط جمعهم من 3 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وخسر مباراة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي متصدر ترتيب الدوري المصري، سجل لاعبوه 7 أهداف وسنت شباكه 5 أهداف جميعهم في لقاء القمة، بينما الدراويش في المركز أل 18 والأخير بدون رصيد من النقاط بعد الهزيمة في الثلاث مباريات، التي خاضها مما أستدعى تغير الجهاز الفني بقيادة المدير الفني طلعت يوسف، وتعيين مدرب أجنبي للفريق بعد قدوم يحيى الكومي رئيس جديد للدراويش.

ملخص مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم

اللقاء منقول على الهواء مباشراً عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت، المالك الحصري لنقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة الموافق 2021/11/19 في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ولم يتحدد معلق اللقاء حتى الآن، ولكن المؤكد عدم تعليق المعلق مدحت شلبي على المباراة، بسبب مشكلته مع الزمالك حول تعليقه في مباراة القمة الماضية، وشكوى الزمالك ضد المعلق الشهير ومطالبته بعدم إذاعته لمبارياته القادمة.

المباراة الإسماعيلي & الزمالك البطولة الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الموعد والتوقيت الجمعة الموافق 2021/11/19 الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة الملعب ملعب أستاد النادي الإسماعيلي بمدينة الإسماعيلية القنوات الناقلة قنوات أون تايم سبورت المصرية

ملخص وأهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري