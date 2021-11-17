فى مستهل جولة إفريقية.. وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى نيروبى

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن زيارة بلينكن ستشمل أيضا نيجيريا والسنغال، وسيركز خلالها على ملفى الديمقراطية والتغير المناخى، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الأفريقية لإنتاج لقاحات مضادة لكوفيد -19.
وتأتى زيارة الوزير الأمريكى قبل أسابيع من استضافة بايدن قمة للدول الديمقراطية فى واشنطن، وبعد أيام من انتهاء مؤتمر المناخ للأطراف (كوب 26) فى مدينة (جلاسكو) الإسكتلندية، حيث انضمت واشنطن إلى المطالبات بالابتعاد عن استخدام الوقود الأحفورى الملوث للهواء.
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