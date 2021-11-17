عاجل.. سلسلة هزات أرضية تضرب جزيرة لابالما الإسبانية

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات المحلية فى جزر الكنارى، قد أعلنت وقوع هزات أرضية فى بداية شهر أكتوبر الماضى، مشيرة إلى أن "أقوى تلك الهزات بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها على عمق 39 كيلومترا تحت سطح الأرض".

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