طريقة تحويل الهاتف الى ماوس للكمبيوتر من الأمور التي يرغب في الاطّلاع عليها ومعرفتها جيدا عدد هائل من الأشخاص من مستخدمي الحاسوب ، وذلك من أجل ؛ التغلب على العديد من المشكلات التي قد تصاحب استخدام الفأرة الأساسية على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو اللاب توب ، وفيما يلي عبر ثقفني سوف يتم توضيح كيفية تحويل الجوال سواء اندرويد أو ايفون أو التابلت إلى ماوس للكمبيوتر بالتفصيل.

طريقة تحويل الهاتف الى ماوس للكمبيوتر

إلى جانب إمكانية نقل التطبيقات دون فقد بيانات مثل نقل واتساب من اندرويد إلى ايفون وغيرهم من الحيل التقنية؛ يُوجد أيضًا حيلة ذكية يمكن من خلالها جعل الجوال ماوس للكمبيوتر؛ ويعتمد الأمر هنا في عملية تحويل الهاتف الخلوي سواء اندرويد أو ايفون أو ويندوز فون على استخدام أحد برامج السوفت وير التي تقدم هذه الميزة واليكم طريقة استخدام أحد هذه التطبيقات وهو تطبيق remote control collection وفق الخطوات التالية:

يتم في البداية الذَّهاب إلى الموقع الرسمي لتنزيل تطبيق Remote Control collection وفق نظام التشغيل الموجود على الجوال ، ويتم تنزيل وتثبيت النسخة الخاصة بالكمبيوتر الديسكتوب أيضًا.

بعد تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر المراد عمل ماوس له في المرة الأولى سوف يظهر عنوان بروتوكول IP يجب نسخه.

لا بد من التأكد أن جهاز الكمبيوتر والهاتف موجودين معا على نفس شبكة الإنترنت ، وفي حالة تعذر ذلك يمكن الاعتماد على استخدام تطبيق Connectify لربط الجهازين معا.

يحب فتح server على الكمبيوتر والبدء في إدخال عنوان البروتوكول IP address الذي قد تم نسخه سابقا من البرنامَج.

بعد ذلك يتم النقر على كلمة Remotes ومنها يتم اختيار علامة الفأرة الماوس.

سوف يظهر هنا مساحة فارغة هي عبارة عن لوحة اللمس الخاصة ب الماوس الجديد (الجوال) لكي يتحكم المستخدم في الحاسوب عبر الجوال بسهولة.

عند الضغط على remotes فإنه من ضمن الرموز المتاحة هو رمز لوحة المفاتيح وإذا تم اختيارها سوف يكون في مقدور المستخدم أيضًا استخدام الهاتف كما لو كان لوحة مفاتيح للحاسوب.

ويذكر أنه يوجد العديد من البرامج والتطبيقات التي تقدم هذه المِيزة وبها نفس طريقة وخطوات الاستخدام الخاصة بربط الهاتف بالحاسوب وتحويله إلى ماوس ؛ ولكنها تختلف في بعض النِّقَاط البسيطة مثل إمكانية العمل على كافة أنظمة التشغيل وتوفير كلمة حماية لتنفيذ العملية وغيرها من نِقَاط الاختلاف التي لا تؤثر على الطريقة الأساسية لعمل هذه التطبيقات في تحويل الجوال إلى فأرة.