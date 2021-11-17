أرمينيا وأذربيجان تكشفان خسائرهما بمعارك "الإقليم الملتهب"

كشفت وزارة الدفاع الأذرية، الأربعاء، حصيلة خسائرها في المعارك التي دارت الثلاثاء مع القوات الأرمنية، قرب إقليم ناغورني كاراباخ، المتنازع عليه.

وأعلنت أذربيجان أن 7 من جنودها قتلوا في معارك الثلاثاء مع القوات الأرمنية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن "10 جنود أذربيجانيين أُصيبوا بجروح في الاشتباكات الأعنف منذ نهاية الحرب بين يريفان وباكو العام الماضي"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ومن جانبها أعلنت أرمينيا مقتل جندي وفقدان 24 آخرين ووقوع 13 جنديا في الأسر.

وقف لإطلاق النار

واتفقت أرمينيا وأذربيجان، الثلاثاء، أن البلدين اتفقا على وقف لإطلاق النار على حدودهما، بعد أن حثتهما روسيا على التراجع عن المواجهة.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية "وفقا لاتفاق توسط فيه الجانب الروسي، توقف إطلاق النار على القطاع الشرقي من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، والوضع مستقر نسبيا"، وفق ما نقلت "رويترز".

وطلبت أرمينيا من روسيا المساعدة في الدفاع عن سيادتها الإقليمية بعد أسوأ قتال منذ الحرب التي استمرت 44 يوما العام الماضي بين قوات أرمينيا وجيش أذربيجان حول ناغورني كاراباخ، وأسفرت عن مقتل 6500 شخص على الأقل.

وأفاد الكرملين في بيان بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ناقشا هاتفيا الوضع على الحدود في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن قواتها تعرضت لإطلاق نار من أذربيجان التي أسرت عددا من جنودها، كما فقدت موقعين قتاليين بالقرب من الحدود.

وبدورها قالت وزارة الدفاع الأذرية إنها ردت على "استفزازات" واسعة النطاق بعد أن قصفت القوات الأرمينية مواقع الجيش الأذربيجاني، وإن عمليتها كانت ناجحة.