هزة أرضية تضرب جزيرة لابالما الإسبانية

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، اليوم الأربعاء، عن وقوع هزة أرضية في جزيرة لابالما الاسبانية.

ووقعت الهزة بقوة 4.8 درجة بالقرب من لوس يانوس دي أريدان، في جزيرة لابالما، الإسبانية. وتم تسجيلها على الساعة 7:17 صباحا بالتوقيت المحلي، في عمق بلغ 36 كيلومترا تحت السطح.

وبناء على البيانات الزلزالية الأولية، لم تتسبب الهزة في أي أضرار، لكن ربما شعر بها العديد من الأشخاص.