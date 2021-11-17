تمويلك بإيداع فورى بدون تحويل الراتب وبأقساط مجدولة تتناسب مع راتبك

تمويلك بإيداع فورى بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي فورى ، كاش ونقدى بمبالغ مالية تلبي احتياجات العملاء ، بصورة سريعة وبشروط غير معقدة وأسهل المتطلبات ، أحد الحلول التمويلية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال إجراءات سريعة وفورية ، للحصول على السيولة النقدية التي يبحث عنها العملاء لتحقيق كافة احتياجاتهم ، كما توفر المنصة هذا المنتج بإيداع نقدى سريع في الحساب البنكي الخاص بطالب التمويل ، وسوف نستعرض في هذا المقال أهم الإمتيازات التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية.

منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

منصة سلفة أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما ، والتي تقدم منتجات التمويل الشخصي تحت رقابة البنك المركزي ، وبصيغة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة ، كما تتتح منصة سلفة الإلكترونية للعملاء الراغبين في الاستفادة من المنتجات التمويلية المتاحة لديها ، فرصة التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، وبدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة الرئيسية داخل المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي فورى ونقدي ، بمبالغ مالية تخدم الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد بالمملكة ، وبالتقسيط علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة ، تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، كما تقدم منصة سلفة للعملاء من خلال هذا المنتج العديد من الإمتيازات عند التقدم بطلب التمويل الشخصي ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها المنصة للعملاء بالمملكة عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لديها.