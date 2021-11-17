إغلاق مدارس ومصانع وسط ضباب دخاني يغلف نيودلهي

أغلقت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، مدارس وعددا من المصانع ومحطات الطاقة التي تعتمد على الفحم إلى أجل غير مسمى.

جاء ذلك بعد أن اتخذت العاصمة الهندية، نيودلهي، التي يغلفها الضباب الدخاني والولايات المجاورة تدابير صارمة اليوم الأربعاء لمكافحة تفاقم تلوث الهواء المتفاقم بعد أمر من وزارة البيئة الفيدرالية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تدرس فيه المحكمة العليا الهندية فرض إغلاق في نيودلهي جراء الضباب الدخاني الرمادي الكثيف الذي يخيم على العاصمة الهندية، لا سيما في فترات الصباح.

وأصدرت المحكمة المبادئ التوجيهية، ليلة الثلاثاء، لوقف التلوث ولتؤكد للسكان أن الحكومة تتخذ إجراءات للسيطرة على أزمة بيئية تعصف بالعاصمة منذ سنوات، وفقا للأسوشيتد برس.

وإلى جانب إغلاق المدارس، أمرت لجنة إدارة جودة الهواء بوقف أنشطة البناء حتى 21 نوفمبر، وحظرت الشاحنات التي تحمل البضائع غير الأساسية.

كذلك وجهت المحكمة الولايات بـ "تشجيع" العمل من المنزل لنصف الموظفين في جميع المكاتب الخاصة.

وعلى الرغم من بعض التحسن في هواء نيودلهي خلال اليومين الماضيين، إلا أن قراءات الجسيمات الخطرة اليوم الأربعاء تشير إلى أنها لا تزال 7 أضعاف المستوى الآمن، حيث تجاوزت 300 ميكروغرام لكل متر مكعب في بعض أجزاء المدينة.

وحددت منظمة الصحة العالمية المستوى الآمن للجزيئات السامة الدقيقة عند 25.

وقد حذر خبراء الارصاد الجوية من تدهور جودة الهواء قبل وصول الرياح الباردة الاسبوع المقبل التي ستزيل الضباب الدخاني.