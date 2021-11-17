السودان.. حملة اعتقالات تشمل نشطاء وسياسيين

نفذت سلطات الأمن السودانية حملة اعتقالات واسعة، يوم الثلاثاء، شملت العشرات من النشطاء والفاعلين في تحالف قوى الحرية والتغيير من بينهم نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني.
وجاءت حملة الاعتقالات الجديدة التي نفذت في عدد من إحياء العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى قبيل ساعات من انطلاق مسيرات جديدة رافضة لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحل مجلسي الوزراء والسيادة وإعلان الطوارئ في الخامس والعشرين من أكتوبر.
وتنظم لجان المقاومة الأربعاء مسيرات احتجاجية جديدة يتوقع أن تشهد مشاركة واسعة على غرار ما حدث قبل 4 أيام في شوارع العاصمة وأكثر من 50 مدينة داخل وخارج البلاد مطالبين باستعادة الحكومة المدنية.
وفي ظل جهود ووساطات محلية ودولية متعثرة لحل الأزمة الحالية في البلاد، أكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان الاثنين أنه لن يكون جزءا من أي تسوية مع الجيش السوداني؛ مشيرا إلى أن الطريق الوحيد لحل الأزمة هو "التأسيس لسلطة وطنية مدنية انتقالية كاملة نابعة من القوى الثورية والمتمسكة بأهداف التغيير الجذري وثورة ديسمبر".
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