رابط التقديم على وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرة تدريب وتوظيف 1400 سعودي qas.coe.com.sa

نتابع معكم أعزائنا المتابعين وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية الجديدة، حيث أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عبر حسابها الرسمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر عن توفير 1400 فرصة تدريبية وهذا لتأهيل الكوادر والشباب والشابات السعوديين للتوظيف في الوزارة، وسنتابع معكم في هذا المقال كل التفاصيل التي تريدون التعرف عليها من حيث الشروط، والرابط الرسمي للتقديم وكيفية التقديم على تلك الوظائف، فتابعوا معنا.

وظائف وزارة الصناعة الثروة المعدنية 1443

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر تغريدة رسمية لها عن فرص تدريب منتهية بالتوظيف للكوادر السعودية من الجنسين، وهذا بالتعاون مع القطاع الخاص بالمملكة.

حيث إن المبادرة تهدف إلى تدريب وتوظيف 1400 سعودي، وهو ما يعتبر عددا كبيرا للغاية بالمناسبة، حيث إننا نتابع معكم دائما أخبار الوظائف الجديدة في موقعكم ثقفني، ويندر أن نجد هذا العدد من فرص التدريب المنتهية بالتوظيف، وهو ما يعتبر فرصة ممتازة للشباب السعودي الباحثين عن العمل.

ويهدف هذا البرنامج إلى توظيف الناجحين بالتدريب كمسؤولين في المحاجر والكسارات في المملكة.

تفاصيل التدريب

ونتابع معكم كافة التفاصيل بخصوص هذا التدريب الجديد، حيث إن التدريب جاء بالتعاون بين الوزارة مع القطاع الخاص والمستثمرين في قطاع التعدين السعودي، وهذا تحت دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله.

مدة التدريب

أما بالنسبة لمدة التدريب فإن التدريب يستغرق 3 أشهر، والتدريب يكون بين النظري والعملي في مواقع التعدين التدريبي، وبعد انتهاء التدريب واجتياز الاختبارات والتقديم يتم اختيار المتدربين من قبل الشركات الموظفة، ويتم توقيع عقود التوظيف.

شروط التقديم في وظائف وزارة الثروة المعدنية

ويوجد عدة شروط يجب أن تتوافر على المتقدمين، وهي كالآتي كما جاء في المصدر الرسمي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعوديين الجنسية.

مؤهل المتقدم يجب ألا يقل عن شهادة الثانوية.

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 18 عام.

لكن يجب ألا يكون المتقدم في رأس عمل عند التقديم، وألا يكون مسجلا في منصة طاقات.

الأولوية في الاختيار تكون للساكنين بالمناطق الأقرب للمحاجر.

اجتياز المقابلة الشخصية.

رابط التقديم على وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية qas.coe.com.sa

ويمكن التقديم إلكترونيا بكل سهولة، وهذا من خلال موقع كوادر المحاجر الذي أعلنت عنه الوزارة في التغريدة الخاصة بها، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: