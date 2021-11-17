بأقل راتب احصل على تمويل اكسترا من 4000 الأف ريال حتى 30.000 ألف ريال سعودي من أكسترا للتمويل للعسكري والمتقاعد والمقيم

بأقل راتب احصل على تمويل اكسترا من 4000 الأف ريال حتى 30.000 ألف ريال سعودي،تعتبر شركة أكسترا من أحدي الشركات الحديثة التى تقدم تمويل مالي في المملكة العربية السعودية وخاصة أن شركة اكسترا تقدم لتمويل للمواطنين السعوديين والمقمين والمتقاعدين تقدم لجميع الفئات والعسكرين أيضاً ومن المؤكد أن هذا التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية وقد يصل قيمة الى حوالى 30.000 ريال سعودي . بأقل راتب احصل على تمويل اكسترا من 4000 الأف ريال بأقل راتب احصل على تمويل اكسترا من 4000 الأف ريال سوف نقدم لكم كافة الشروط المطلوبة للحصول على تمويل اكسترا وكيفية الحصول عليه:- الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شركة اكسترا لجميع المواطنين أولاً بالنسبة للسعودي الجنسية يجب أحضار صورة الهوية الوطنية الخاصة به ويجب أن تكون سارية .

أما بالنسبة للمقيمين يجب إحضار صورة جواز السفر أو هوية الإقامة الخاصة بالمتقدم .

كما يجب على كل منهم إحضار صورة بتفاصيل مفردات المرتب الشهرية ، موضح بها شف حساب باخر 3 أشهر . الحصول علي تمويل من اكسترا للعميل بالقطاع العسكري يجب أن لا يقل الدخل الشهري الخاص بالعميل العسكري 10.000 الآف ريال وذلك للحصول على تمويل اكسترا يبدأ من 4000 الآف ريال حتى 12.000 ألف ريال .

يبدأ من 4000 الآف ريال حتى 12.000 ألف ريال . كما يجب أن يكون عمرة من 25 حتى 50 عام .

ويجب أن يكون مرة عليه أكثر من 3 أشهر في جهه العمل العسكري .

كما يجب أيضاً عليه دفع الأقساط الشهرية في الوقت المحدد له . الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شركة اكسترا لجميع المواطنينالحصول علي تمويل من اكسترا للعميل بالقطاع العسكري الحصول علي تمويل من اكسترا للمتقاعدين بالمملكة أولاً للحصول على تمويل اكسترا للمتقاعدين يجب أن لا يقل الدخل الشهري له عن 5000 الآف ريال وذلك للحصول على تمويل يبدأ من 4000 الآف ريال حتى 30.000 ألف ريال سعودي .

للمتقاعدين يجب أن لا يقل الدخل الشهري له عن 5000 الآف ريال وذلك للحصول على تمويل يبدأ من 4000 الآف ريال حتى 30.000 ألف ريال سعودي . ويجب على العميل المتقاعد المتقدم للحصول على التمويل يجب ان يكون مشترك في المؤسسة العامه للتقاعد أو مؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية .

وبعد انتهاء كافة الشروط والأوراق المطلوبة سوف تحول شركة اكسترا المبلغ المطلوب في حساب المتقاعد .

كما يجب عليه تسديد الأقساط المطلوبة في الموعد المحدد له كل شهر . الحصول علي تمويل من اكسترا للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص للحصول على تمويل اكسترا للعاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي يجب أن لا يقل الراتب عن 5000 ألف ريال، وذلك للحصول على تمويل يصل قيمة من 4000 الآف ريال حتى 30.000 ألف ريال .

للعاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي يجب أن لا يقل الراتب عن 5000 ألف ريال، وذلك للحصول على تمويل يصل قيمة من 4000 الآف ريال حتى 30.000 ألف ريال . كما يجب عمر المتقدم للحصول على التمويل من 25 حتى 60 سنه وهذا عن تحصيل اخر قسط من أقساط القرض .

أما إذا كان عمر العميل يبدأ من 21 حتى 25 يجب أن يكون الدخل الشهري له 12000 ألف ريال، ويجبان يكون مر على فترة عمله حوالى ثلاثة أشهر .

وبعد انتهاء العميل من اكتمال كافة الأوراق المطلوبة من سوف تحول شركة اكسترا المبلغ المطلوب على حساب العميل .

ويجب على العيل تسديد الأقساط الشهرية في الموعد المحدد . كيفية الحصول على تمويل اكسترا للحصول على التمويل يجب على المتقدم الدخول على الموقع الخاص بشرة اكسترا للتمويل .

ثم اتباع كافة الخطوات المطلوبة وملئ جميع البيانات .

كما يجب إحضار كافة الأوراق والمستندات . الحصول علي تمويل من اكسترا للمتقاعدين بالمملكةالحصول علي تمويل من اكسترا للعاملين بالقطاع الحكومي والخاصكيفية الحصول على تمويل اكسترا الوسوم

بأقل راتب احصل على تمويل اكسترا من 4000 الأف ريال حتى 30.000 ألف ريال سعودي،تعتبر شركة أكسترا من أحدي الشركات الحديثة التى تقدم تمويل مالي في المملكة العربية السعودية وخاصة أن شركة اكسترا تقدم لتمويل للمواطنين السعوديين والمقمين والمتقاعدين تقدم لجميع الفئات والعسكرين أيضاً ومن المؤكد أن هذا التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية وقد يصل قيمة الى حوالى 30.000 ريال سعودي . بأقل راتب احصل على تمويل اكسترا من 4000 الأف ريال بأقل راتب احصل على تمويل اكسترا من 4000 الأف ريال سوف نقدم لكم كافة الشروط المطلوبة للحصول على تمويل اكسترا وكيفية الحصول عليه:- الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شركة اكسترا لجميع المواطنين أولاً بالنسبة للسعودي الجنسية يجب أحضار صورة الهوية الوطنية الخاصة به ويجب أن تكون سارية .

أما بالنسبة للمقيمين يجب إحضار صورة جواز السفر أو هوية الإقامة الخاصة بالمتقدم .

كما يجب على كل منهم إحضار صورة بتفاصيل مفردات المرتب الشهرية ، موضح بها شف حساب باخر 3 أشهر . الحصول علي تمويل من اكسترا للعميل بالقطاع العسكري يجب أن لا يقل الدخل الشهري الخاص بالعميل العسكري 10.000 الآف ريال وذلك للحصول على تمويل اكسترا يبدأ من 4000 الآف ريال حتى 12.000 ألف ريال .

يبدأ من 4000 الآف ريال حتى 12.000 ألف ريال . كما يجب أن يكون عمرة من 25 حتى 50 عام .

ويجب أن يكون مرة عليه أكثر من 3 أشهر في جهه العمل العسكري .

كما يجب أيضاً عليه دفع الأقساط الشهرية في الوقت المحدد له . الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شركة اكسترا لجميع المواطنينالحصول علي تمويل من اكسترا للعميل بالقطاع العسكري الحصول علي تمويل من اكسترا للمتقاعدين بالمملكة أولاً للحصول على تمويل اكسترا للمتقاعدين يجب أن لا يقل الدخل الشهري له عن 5000 الآف ريال وذلك للحصول على تمويل يبدأ من 4000 الآف ريال حتى 30.000 ألف ريال سعودي .

للمتقاعدين يجب أن لا يقل الدخل الشهري له عن 5000 الآف ريال وذلك للحصول على تمويل يبدأ من 4000 الآف ريال حتى 30.000 ألف ريال سعودي . ويجب على العميل المتقاعد المتقدم للحصول على التمويل يجب ان يكون مشترك في المؤسسة العامه للتقاعد أو مؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية .

وبعد انتهاء كافة الشروط والأوراق المطلوبة سوف تحول شركة اكسترا المبلغ المطلوب في حساب المتقاعد .

كما يجب عليه تسديد الأقساط المطلوبة في الموعد المحدد له كل شهر . الحصول علي تمويل من اكسترا للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص للحصول على تمويل اكسترا للعاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي يجب أن لا يقل الراتب عن 5000 ألف ريال، وذلك للحصول على تمويل يصل قيمة من 4000 الآف ريال حتى 30.000 ألف ريال .

للعاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي يجب أن لا يقل الراتب عن 5000 ألف ريال، وذلك للحصول على تمويل يصل قيمة من 4000 الآف ريال حتى 30.000 ألف ريال . كما يجب عمر المتقدم للحصول على التمويل من 25 حتى 60 سنه وهذا عن تحصيل اخر قسط من أقساط القرض .

أما إذا كان عمر العميل يبدأ من 21 حتى 25 يجب أن يكون الدخل الشهري له 12000 ألف ريال، ويجبان يكون مر على فترة عمله حوالى ثلاثة أشهر .

وبعد انتهاء العميل من اكتمال كافة الأوراق المطلوبة من سوف تحول شركة اكسترا المبلغ المطلوب على حساب العميل .

ويجب على العيل تسديد الأقساط الشهرية في الموعد المحدد . كيفية الحصول على تمويل اكسترا للحصول على التمويل يجب على المتقدم الدخول على الموقع الخاص بشرة اكسترا للتمويل .

ثم اتباع كافة الخطوات المطلوبة وملئ جميع البيانات .

كما يجب إحضار كافة الأوراق والمستندات . الحصول علي تمويل من اكسترا للمتقاعدين بالمملكةالحصول علي تمويل من اكسترا للعاملين بالقطاع الحكومي والخاصكيفية الحصول على تمويل اكسترا

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