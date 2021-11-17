نيويورك تايمز: الاعتقالات الجماعية للمدنيين تثير مناخا الخوف في إثيوبيا

تتصاعد أعمال العنف في إثيوبيا، حيث تعتقل قوات الشرطة الإثيوبية المدنيين من سكان إقليم تيجراي.

صحيفة نيويورك تايمز تناولت الموضوع في مقال بعنوان “الاعتقالات الجماعية للمدنيين تثير مناخا من الخوف في إثيوبيا”.

الصحيفة قالت إن قوات الأمن الإثيوبية اقتحمت منازل مئات وربما آلاف الإثيوبيين المنتمين إلى الأصول العرقية لإقليم تيجراي وتعتقلهم بعنف دون أمر قضائي وتحتجزهم في العاصمة وخارجها خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة، أنه في بداية هذا الشهر أعلنت الحكومة حالة الطوارئ واكتسحت عمليات الاعتقال الناتجة عن ذلك أي شخص من أصل تيجراي، وكثير منهم لا تربطهم صلات بقوات تيجراي، موضحة أن من بين المعتقلين أمهات وأطفال وكبار سن قد تم احتجازهم من الشوارع وفي منازلهم وفي أماكن العمل، واقتيدوا إلى زنازين مكتظة في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز.

وقالت الصحيفة، إن أحكام حالة الطوارئ غامضة للغاية لدرجة أنها تمنح مسؤولي الأمن حرية التصرف بلا قيود، وتضفي الشرعية على الممارسات غير القانونية وتقنينها، وتخلق مناخًا حقيقيا من الخوف.

واعتبرت الصحيفة، أن تقارير عن المذابح والتطهير العرقي والاعتداء الجنسي الواسع النطاق من أطراف النزاع قوضت رؤية الوحدة الإثيوبية، التي وعد بها رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأن حملات الاعتقال ذات الدوافع العرقية التي تستهدف سكان الإقليم تهدد بتفكيك ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.