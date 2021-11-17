نظام نور لنتائج الطلاب Noor برقم الهوية 1443 لاستخراج الشهادات مع بداية اختبارات النهائية

ننشر رابط نظام نور لنتائج الطلاب Noor وزارة التعليم، حيث يمكن لولي الأمر تسجيل دخول نظام نور من الحساب الشخصي الخاص به الآن للاستعلام عن نتائج نظام نور درجات الفترة الأولى والثانية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، وذلك في حال تم الإعلان من قبل المدرسة التابع لها الابن أو الابنة عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الطلاب 1443 الآن، حيث يرغب أولياء الأمور في الاطمئنان على مستوى أبنائهم في الاختبارات التي أقامتها وزارة التعليم عام عبر منصة مدرستي اختبار 1443، وقد أعلنت الوزارة اليوم الأحد بتاريخ 9 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 14 نوفمبر عن صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في نظام نور، فمن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر الرسمي.

نظام نور لنتائج الطلاب Noor

تتيح وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية إمكانية الإطلاع على درجات ونتائج الطلاب الفترة الأولى أو الثانية الفصل الأول 1443 عبر موقع برنامج نظام نور المطور، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي لولي الأمر بتعبئة بيانات الدخول (اسم المستخدم – كلمة المرور)، ثم النقر على تسجيل دخول.

حيث يتم إتاحة استخراج شهادات الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام عن طريق تسجيل دخول نظام لولي الأمر أو نظام نور للنتائج برقم الهوية 1443، وقد بدأت اختبارات الفصل الدراسي الأول لكافة الطلاب والطالبات اعتباراً من اليوم الأربعاء بتاريخ 12 ربيع الثاني 1443 الموافق لتاريخ 17 نوفمبر 2021م، ويتم تنفيذ الاختبارات عن بعد للابتدائي عبر منصة مدرستي اختبارات المركزية.

كما يمكن الدخول إلى حساب نظام نور لولي الأمر للإطلاع على نتائج الطلاب وطالبات من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، فبعد دخول نظام نور الصفحة الرئيسية، يتم النزول لأسفل ثم النقر على “الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد”، ثم تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور “بيانات حساب ابشر”، ثم النقر على تسجيل دخول، ويمكنكم الحصول على رابط نظام نور من خلال التالي:

رابط نظام نور تسجيل دخول (noor.moe.gov.sa).

نظام نور نتائج الطلاب 1443

تنفذ وزارة التعليم عام اختبارات الفترات الفصل الأول للعام الدراسي 1443 عبر منصة مدرستي اختبارات نظام الاختبارات المركزية، وتتيح الوزارة إمكانية استخراج إشعار الفترة الأولى من حساب نظام نور للنتائج لولي الأمر الآن، حيث يتم الإطلاع على درجات الطلاب من خلال تسجيل دخول نظام نور بالهوية 1443.

ثم النقر على أيقونة التقارير من القائمة الرئيسية، والضغط على إشعار الفترات، ثم اختيار إشعار فترات أعمال السنة، والقيام بتحديد الفصل الدراسي الأول والفترة الأولى، ثم النقر على “بحث”، وسيتم إظهار الإشعارات للطالب، ويمكنكم الإطلاع على طريقة الإطلاع على الإشعارات عبر نظام نور لنتائج الطلاب Noor 1443 من خلال متابعة الفيديو التالي:

صرف المكافآت عبر نظام نور 1443

تم الإعلان عن اعتماد وزارة التعليم صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية بمراحل التعليم العام عبر نظام نور المركزي المطور، وذلك سعياً من الوزارة لانتظام صرف المبالغ المستحقة في أوقاتها المحددة، إلى جانب ضمان سرعة وسهولة إنجازها، وقد أعلنت الوزارة عن تعزيز آليات العمل على صرف المكافآت والإعانات والتعويضات للطلاب والطالبات.

ومن ثم التحول بصورة تدريجية من نظام نور السابق إلى النظام المطور في برنامج نور المركزي، إلى جانب التأكد من المدخلات والمخرجات ومعالجة التحديات، وقد تم تسجيل بيانات الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت من جانب المدارس في جميع الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات في نظام نور 1443، ومن يرغب في الإطلاع على نتائج الطلاب، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام نور لنتائج الطلاب Noor برقم الهوية الرسمي.

نظام نور تسجيل دخول وزارة التعليم

أصدرت وزارة التعليم عام بياناً لكافة الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام وأولياء أمورهم بضرورة الاحتفاظ بالكتب المدرسية، حيث سيتم استخدامها مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك لأن طبعة الكتب المدرسية في العام الدراسي الجاري موزعة على كتابين، بينما عدد الفصول الدراسية ثلاثة، لذلك سيتم استخدام الكتب على مدى أكثر من فصل دراسي.