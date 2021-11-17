نظام نور 1443 برقم الهوية NOOR Results للتسجيل واستخراج النتائج بدون رقم سري

ننشر رابط تسجيل دخول موقع برنامج نظام نور 1443 برقم الهوية ورمز التحقق فقط NOOR Results لاستخراج نتائج الطلاب برقم السجل المدني فقط عن طريق الدخول المباشر إلي موقع نور بالهوية noor results من أجل الإطلاع على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعام الدراسي 1442هـ، وذلك فور إطلاق وتفعيل موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري بشكل رسمي من جانب وزارة التعليم عام، حيث تتيح وزارة التعليم رابط نظام نور بالهوية الوطنية أو نظام نور بالسجل المدني بعد أن يتم الانتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للدرجات الموجودة بمنصة مدرستي التعليمية.

ويقوم موقع نور علي إحداث العديد من التحديثات من أجل النهوض والتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال استخدام المواقع الإلكترونية بهدف تقليل الوقت والجهد، ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم دخول موقع نور noor باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المتاح حالياً من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال للاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل الدراسية، كما يمكنكم الإطلاع على خطة التقويم الدراسي الجديدة 1442 الزمنية.

تسجيل دخول نظام نور 1443

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية موقع نظام نور المركزي لخدمة العملية التعليمية ومنسوبي التعليم بمختلف تخصصاتهم، وقد تم ذلك بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة للتماشي مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الكريمة 2030، حيث يساعد موقع نور المركزي على نقل العملية التعليمية من البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية.

وذلك من أجل التيسير علي الطلاب والطالبات وكذلك ولي الأمر، حيث يضم جميع الخدمات التعليمية الخاصة بالطلاب والمعلمين أيضاً، ويقدم موقع نظام نور noor العديد من الخدمات الإلكترونية والتي منها إمكانية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي من قبل أولياء الأمور أو قادة المدارس للالتحاق بالمدارس الابتدائية التي تخضع للنظام العام أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وفرصة التقديم علي الوظائف التعليمية المتاحة والتقديم علي حركة النقل الخارجية والداخلية بالنسبة للمعلمين والمعلمات.

بالإضافة إلي تقديم الخدمات التربوية لكافة الطلبة السعودين سواء كانت إقامتهم بداخل المملكة أو خارجها، ويعمل النظام علي إعطاء مزيد من الرقابة والدقة في عملية رصد درجات الطلاب والطالبات بمختلف المراحل، وكذلك إنشاء التقارير سواء كانت تقارير إحصائية أو تقارير الإشراف أو تقارير حسن أو تقارير المتابعة وتقارير المعلمين وتقارير الدرجات، كل ذلك من خلال اختيار “التقارير” بالقائمة الرئيسية.

رابط نظام نور تسجيل دخول

يمكن لولي الأمر أو الطالب الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام نور التعليمي لأداء المهام المطلوبة واستخراج نتائج الطلاب أو إشعارات الفترات الفصل الأول للعام الدراسي الجاري، كما يتم من خلال موقع نور تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي أو تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، فمن يرغب في الحصول على رابط نظام نور 1443 الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط نظام نور تسجيل دخول (noor.moe.gov.sa).

اختبارات الفصل الأول 1443 وإخراج النتائج في نظام نور

تم إيضاح آلية الاختبارات النهائية الفصل الأول 1443 لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام، حيث سيتم إجراء الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر عن بعد بدايةً من تاريخ 9 ربيع الثاني 1443هـ، وتستمر لمدة 3 أيام، إلى جانب استبدال الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.

أما عن اختبارات طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 1443، فسوف تتم عن بعد اعتباراً من اليوم الأربعاء بتاريخ 12 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 17 نوفمبر 2021، ويبدأ الاختبار في تمام الساعة 4 عصراً لجميع الطلاب والطالبات، وأكدت الوزارة على تنفيذ الاختبارات فقط عبر مدرستي نظام الاختبارات المركزية، ويجب على جميع الطلبة الالتزام بالحضور في الوقت المحدد لتنفيذ الاختبارات النهائية 1443.

بينما ستكون اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية حضورية في المدارس بتاريخ 12 ربيع الثاني 1443هـ للطلاب والطالبات المحصنين البالغين سن الـ12 عاماً، وتكون عن بعد عبر منصة مدرستي لغير المحصنين لأسباب صحية، ومن هم أقل من 12 عام، والذين لم يستكملوا الجرعتين مع حسم درجة المواظبة، ويمكنكم الحصول على رابط منصة مدرستي اختبار من خلال ثقفني.

نظام نور إشعارات الفترات 1443

أجرت وزارة التعليم عام اختبارات الفترة الأولى الفصل الأول للعام الدراسي الجاري 1443هـ عبر منصة مدرستي التعليمية لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام، وأكدت على تنفيذ الاختبارات لكافة الطلاب عبر نظام الاختبارات المركزية فقط، والآن يمكن استخراج إشعار الفترة الأولى للطالب أو الطالبة من حساب نظام نور ولي الأمر.

وذلك للاطمئنان على مستوى الأبناء في الاختبارات الفترية أو أعمال السنة، حيث يتم الإطلاع على درجات الطلاب من خلال الدخول إلى الحساب التعليمي للطالب أو ولي الأمر في نظام نور بالهوية 1443، ثم النقر على أيقونة التقارير من القائمة الرئيسية، ثم الضغط على إشعار الفترات واختيار إشعار فترات أعمال السنة.

ثم قم بتحديد الفصل الدراسي الأول والفترة الأولى، وأنقر على “بحث”، وسيتم إظهار الإشعارات للطالب، ويمكنكم الإطلاع على خطوات استخراج الإشعارات من خلال الفيديو التالي:

نظام نور استمارة الفحص الطبي pdf

تم إصدار تعميماً لإدارات التعليم بالمناطق من قبل وزارة التعليم بناءً على خطاب وكيل وزارة الصحة بالتأكيد على جميع القادة بالمتابعة والتواصل مع أولياء الأمور من أجل إجراء الكشف الطبي للأبناء ممن لم يتم الكشف عليهم العام الماضي، وكذلك الحال بالنسبة للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي 1443هـ.

وقد تم التأكيد من جانب معاليه على ضرورة قبول نموذج الكشف الطبي المُرسل من خلال منصة صحة إلى نظام نور دون الحاجة إلى الاستمارة الورقية، ويمكنكم الحصول على استمارة الفحص الطبي pdf 1443 واستمارة اللياقة الطبية من خلال موقع ثقفني الآن.

نظام نور ولي الأمر ربط الأبناء

عند عدم ظهور بيانات أحد الأبناء في نظام نور لولي الأمر 1443، فيجب عليه إرسال طلب ربط الملف إلى قائد مدرسة الابن من جانبه، ويتم ذلك من خلال تسجيل دخول نظام نور ثم النقر على ربط الأبناء من القائمة الرئيسية، وقم بإضافة طلب ربط جديد، وإضافة رقم هوية الطالب أو الطالبة ثم النقر على أيقونة “بحث”.

وسيظهر اسم الطالب وحالة ملفه، ويتم إرفاق صورة من كرت العائلة أو الإقامة وتحديد صلة القرابة، ثم النقر على أيقونة إرسال، وسوف تظهر عبارة “تمت عملية إرسال الطلب إلى قائد المدرسة بنجاح”، ويبقى الطلب قيد الدراسة حتى يتم الرد عليه من جانب القائد عبر نظام نور 1443 المركزي.

خطوات دخول نظام نور عبر بوابة النفاذ الوطني

أضافت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس بتاريخ 17 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 29 أبريل 2021م إمكانية الدخول إلى نظام نور عن طريق تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب أبشر عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

كما يمكن النقر على رابط بوابة النفاذ الموحد الإلكترونية من الصفحة الرئيسية لنظام نور للنتائج المركزي، ثم تسجيل الدخول ببيانات ابشر، وسوف تصلك رسالة تتضمن كلمة المرور المؤقتة، قم بكتابتها ثم النقر على متابعة، وسيتم التحويل بشكل تلقائي إلى نظام نور 1443 الصفحة الرئيسية من حسابك الخاص لاستخراج النتائج للطلاب، ويمكنكم مشاهدة خطوات الدخول إلى نظام نور بواسطة تعبئة بيانات ابشر في بوابة النفاذ الموحد عن طريق الفيديو التوضيحي التالي:

كيف أطلع نتيجة في نظام نور لنتائج الطلاب

تختلف طريقة استخراج نتائج المرحلة الابتدائية عن المرحلة المتوسطة وعن المرحلة الثانوية، فلكل مرحلة دراسية طريقة خاصة لاستخراج نتائج الطلاب أو شهاداتهم، حيث يتم إظهار شهادات الطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية عن طريق الخطوات الموضحة بالجدول التالي:

المرحلة الابتدائية الدخول إلى موقع نظام نور لولي الأمر > ثم النقر على التقارير > قائمة تقارير الطلاب أو كشوف الدرجات > ثم النقر على إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الثاني > ثم النقر على أيقونة “ابحث”. المرحلة المتوسطة دخول موقع نور المركزي > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الثاني > ثم النقر على زر ابحث. المرحلة الثانوية دخول برنامج نور التعليمي > التقارير > تقارير أخرى > الإشعار الفصلي أو الإشعار الأكاديمي، ويمكنكم تنزيل الشهادة عن طريق النقر على السهم بالأعلى، ثم تنزيل، وسيتم تنزيل الشهادة على الجهاز الخاص بك.

كيفية استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

تم الإعلان رسمياً عن إتاحة نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية عبر موقع برنامج نور التعليمي للطلاب وأولياء الأمور من قبل العديد من المدارس التي أنهت عملية الرصد والتدقيق والمراجعة، ثم اعتماد الدرجات من جانب القادة، ويمكنكم الآن التعرف على موعد تفعيل نظام نور برقم الهوية فقط من وزارة التعليم عام لاستخراج “إشعارات الفصل” بالسجل فقط.

وتتوالى المدارس الابتدائية في نشر نتائج الطلاب عبر موقع نور للنتائج منذ ذلك الحين وحتى اليوم، ومن يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتيجة طالب من نظام نور 1443 لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1442

تم تعطيل رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط أو موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري من جانب وزارة التعليم عام، وذلك بعد الانتهاء من استخراج نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، حيث يتم إتاحة الرابط الرسمي لنظام نور بالهوية فقط في الأوقات الخاصة باستخراج نتائج الفصلين الدراسيين الأول والثاني فقط.

أما الآن يتم استخراج درجات أعمال السنة لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة أو إشعارات الفترات، وكذلك استخراج نتائج الصفين الأول والثاني الابتدائي بعد اعتمادهما بشكل رسمي من جانب بعض المدارس، ويتم استخراج نتائج الطلاب 1442 عن طريق الدخول إلى نظام نور المركزي بتعبئة بيانات المستخدم وهي اسم المستخدم الذي يكون غالباً هو رقم السجل المدني وكلمة المرور ورمز التحقق.

هام: فور تفعيل الرابط رسمياً من جانب وزارة التعليم عام، يمكنكم اتباع الرابط المرفق لدخول نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط، وسيتم استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية من حساب ولي الأمر أو الطالب دون الحاجة لمراجعة المدرسة، وفي انتظار الإعلان الرسمي من جانب وزارة التعليم عن تفعيل رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري حتى الآن.

نظام نور إعادة ضبط كلمة السر

في حال فقدان الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر بيانات دخول نظام نور الشخصية سواء كان اسم المستخدم أو كلمة السر، فيجب على المستخدم الراغب في دخول حساب نظام نور لنتائج الطلاب الخاص به إعادة تعيين كلمة المرور أو اسم المستخدم مرة أخرى لكي يتمكن من استخراج شهادات الطلاب المنشورة في نظام نور المركزي.

حيث يتم إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم من خلال القيام بخطوات يسيرة عبر نظام نور ولي الأمر التعليمي، فمن يرغب في التعرف على طريقة إعادة ضبط كلمة السر واسم المستخدم في نظام نور المركزي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

خطوات استخراج شهادات الطلاب من منصة مدرستي

أوضحت الإدارة العامة للتعليم “إدارة تقنية المعلومات” الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج شهادات الطلاب والطالبات أو نتائج الطلاب 1442، حيث يتم استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي عن طريق عدداً من الخطوات تتمثل في التالي:

أولاً: دخول ولي الأمر إلى منصة مدرستي من الحساب الخاص بالطالب.

ثانياً: التوجه إلى أيقونة “التقويم” من القائمة الرئيسية ونقوم بالنقر عليها.

ثالثاً: فتح الصفحة التي تليها وستجد إشعارات الفصل الدراسي الأول بمنتصف الصفحة قم بالنقر عليها.

رابعاً: أنه عند فتح الصفحة نجد الملفات بصيغة PDF نقوم بالنقر على الملف لتحميله.

خامساً: سيتم تنزيل ملف الطالب بهذا الشكل ويتم حفظها وطباعتها.

ومن يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب عن طريق منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من حساب الطالب، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

موعد نتائج الطلاب الابتدائي 1442

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية الإجراءات الخاصة بإنهاء العام الدراسي 1442 لطلاب المرحلة الابتدائية الصفوف العليا اعتباراً من الثالث وحتى السادس الابتدائي بناءً على أمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- بتقديم الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات.

وقد جاء ضمن الإجراءات المعلن عنها أنه سيتم رصد درجات الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية وتدقيقها ثم اعتمادها من قبل قادة المدارس، ومن ثم إخراج نتائج الطلاب في نظام نور للنتائج المركزي، وحددت الوزارة موعد إعلان نتائج الطلاب ليكون يوم الخميس بتاريخ العاشر من شهر رمضان الجاري الموافق لتاريخ الثاني وعشرون من شهر أبريل لعام 2021م.

هذا ويتم الإعلان تباعاً من قبل المدارس الابتدائية عن إطلاق نتائج الطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور لنتائج الطلاب من حساب الطالب أو من حساب نظام نور ولي الأمر 1442، فمن يرغب في الاستعلام عن نتيجة الابن أو الابنة الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، وذلك باتباع خطوات استخراج النتائج الموضحة.

طريقة تسجيل الروضة نظام نور 1442

تم إصدار تعميم تنظيم تسجيل الأطفال في الروضة عبر نظام نور للعام الدراسي الجديد، وقد حددت وزارة التعليم عام الفترة الزمنية للتسجيل في الروضة 1443، حيث بدأت عملية التسجيل في رياض الأطفال اعتباراً من تاريخ 25 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 7 أبريل 2021م.

ويستمر نظام نور في استقبال طلبات التسجيل في نظام نور ولي الأمر خلال العام الدراسي، ويجب العلم أنه قد إصدار تعميماً إلحاقياً بالتعميم السابق اليوم بشأن تنظيم تسجيل رياض الأطفال 1443 يتضمن السن الجديد للقبول بالروضة.

ويبحث أولياء الأمور الآن عن طريقة تسجيل روضة في نظام نور 1443 المركزي للتعليم عن بعد، لذلك قمنا بتوفير خطوات تسجيل طفل جديد في مرحلة رياض الأطفال من حساب ولي الأمر في نظام نور للتعليم عن بعد من الجوال أو عن طريق اللابتوب بالفيديو التالي:

سن القبول في رياض الأطفال 1443

تم اعتماد السن الجديد للقبول بمرحلة الروضة 1443 من جانب وزارة التعليم عام يوم الأربعاء بتاريخ 2 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 14 أبريل 2021م للتوسع في قبول عدد أكبر من الأطفال بهذه المرحلة للعام الدراسي القادم 1443هـ.

وقد أكدت على ضرورة تعميم المواعيد الجديد للقبول التي تتم بناءً على تاريخ ميلاد الطفل، وقد تم إجراء التغيير في المواعيد بزيادة ثلاثة أشهر بالمستويين الثاني والثالث، ويمكنكم التعرف على تواريخ الميلاد الجديدة للقبول من خلال التالي:

م المستوى من إلى 1 المستوى الأول (الروضات الأهلية والعالمية فقط) من 23 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 13 أكتوبر 2017م. حتى 22 محرم 1440هـ الموافق لتاريخ 2 أكتوبر 2018م. 2 المستوى الثاني من 23 ربيع الثاني 1438هـ الموافق لتاريخ 21 يناير 2017م. حتى 22 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 12 أكتوبر 2017م. 3 المستوى الثالث من 23 محرم 1437هـ الموافق لتاريخ 5 نوفمبر 2015م. حتى 22 ربيع الثاني 1438هـ الموافق لتاريخ 20 يناير 2017م.

وزارة التعليم الاختبارات النهائية 1442

تم الإيضاح من جانب وزارة التعليم عام أن الأسرة شريك في تهيئة الأبناء للاختبارات النهائية، واستمرار الرحلة التعليمية عن بعد عبر منصة مدرستي للاختبارات التعليمية، فهناك العديد من الأمور الواجب على الأسرة القيام بها من أجل تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم لخوض فترة الاختبارات والمرور منها بسلام، حيث يجب على الأسرة القيام بالتالي:

تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي للطلاب والطالبات بالمنزل. توفير البيئة المنزلية المناسبة من حيث الهدوء والإضاءة الجيدة للاستذكار، من أجل الحصول على إنتاجية أفضل. المحافظة على التغذية السليمة الصحية. الحصول على قسط كافي من النوم لا يقل عن سبع ساعات يومياً. ومشاركة الأبناء في تنظيم أوقاتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. الحرص على جاهزية المتطلبات التقنية، والتواصل مع المرشد الطلابي عند مواجهة الأبناء مشكلة خلال الاختبار عبر منصة مدرستي للاختبارات عن بعد. يمكنكم التعرف على تعليمات الاختبارات النهائية وإرشادات هامة للمذاكرة الجيدة من أخل الخروج من ضغوط الاختبارات والقلق خلال هذه الفترة من وزارة التعليم.

خطوات التسجيل في نظام نور “تسجيل طالب جديد + ولي أمر جديد”

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم السعودية عن إصدار التعميم المتضمن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور المركزي للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ، حيث منح برنامج نور صلاحية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر لإلحاق الأبناء بالصف الأول الابتدائي، ويتيح برنامج نور لولي الأمر إمكانية تسجيل الفئات التالية:

تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين ممن لديهم سجلاً مدنياً.

تسجيل الطلاب السعوديين ممن يحملون إقامة نظامية.

تسجيل الطلاب والطالبات من أم سعودية وأب غير سعودي.

وفي ظل البحث من جانب أولياء الأمور في الوقت الحالي عن طريقة تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور المركزي، وخطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي الأمر بالصف الأول الابتدائي، فقد قمنا بتوفير خطوات التسجيل في نظام نور لولي أمر جديد بالفيديو التالي:

طريقة تسجيل طالب مستجد في نظام نور من الجوال

قمنا بتوفير خطوات التسجيل في نظام نور لولي الأمر لتسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443هـ من الهاتف الجوال، حيث يمكنكم التعرف على الخطوات من خلال الفيديو التالي:

موعد تسجيل طالب مستجد في نظام نور

وفقاً للخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي، فقد بدأ نظام نور المركزي في استقبال طلبات التسجيل في النظام للطلاب السعوديين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مُفاضلة وفق الموعد التالي:

بدأ التسجيل اعتباراً من تاريخ 11 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 24 يناير 2021م، ويستمر التسجيل لهذه الفئة متاحاً حتى تاريخ 24 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 6 فبراير 2021م.

أما عن أعمار الطلاب والطالبات لهذه الفئة، فيشمل كافة الطلاب من كانت أعمارهم ست سنوات أو أقل بـ90 يوماً فقط كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أعلى، ويتم التسجيل في نظام نور 1443 من خلال الدخول على حساب برنامج نور التعليمي الخاص بولي الأمر، ثم تعبئة بيانات الدخول مباشرةً أو الدخول من خلال بوابة نفاذ الإلكترونية ببيانات حساب ابشر.

رابط موقع نور المركزي 1442

يمكنكم الولوج إلي الموقع الرسمي لنظام نور المركزي من خلال الرابط الرسمي المرفق، ثم القيام بإدخال وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة وهي (اسم المستخدم وكلمة السر)، ثم قم بإدخال رمز التحقق الذي يتكون من أربعة أرقام، ثم اضغط علي زر دخول أو enter).

ويجب العلم أنه في حال النقر على رابط نظام نور بالسجل المدني فقط سيتم تحويلك على الموقع الرئيسي لموقع نظام نور 1443 لعدم تفعيل الموقع الرسمي برقم الهوية فقط حتى الآن.

خطوات الانتهاء من الاختبارات لنظام المقررات

الخطوة الأولى: الموافقة على الدرجات، حيث تتم الموافقة على الدرجات لكل مقرر على حده أو من خلال الموافقة على كافة الشُعب دفعة واحدة عند عدم وجود نقص في إدخال الدرجات وذلك من خلال الاختبارات > الدرجات > الدرجات > الموافقة على الدرجات.

الخطوة الثانية: نشر النتائج، حيث يتم نشر نتائج الطلاب من الإعدادات > إعدادات أخرى > نشر كشوف الدرجات >وضع نقطة على نعم >وسيتم ظهور النتائج في حساب نظام نور للطالب.

الخطوة الثالثة: استخراج المبيضات، حيث يتم استخراج المبيضات من التقارير > كشوف > المبيضات > اختيار الفصل الدراسي > التخصص > النقر على “عرض”، وسيتم حفظ المبيضات من نسختين واحدة إلكترونية والأخرى مطبوعة.

الخطوة الرابعة: الشهادات والإشعارات، حيث يتم حفظ وطباعة الإشعار الأكاديمي والفصلي من التقارير > الشهادات والإشعارات > اختيار الإشعار الأكاديمي > اختيار الإشعار الفصلي “مختصر – تفصيلي”، وللمنتسبين: إشعار الفصلي المختصر / إشعار أكاديمي فقط.

تابع الخطوات للانتهاء من الاختبارات “مقررات”

الخطوة الخامسة: استخراج أسماء الأوائل حسب المعدل من التقارير > التقارير الإحصائية > الأوائل حسب المعدل التراكمي > الأوائل حسب المعدل الفصلي > تحديد المعدل وسنة الالتحاق > بحث.

الخطوة السادسة: حصر الراسبين والغائبين ومقررات الرسوب عن طريق المبيضات أو الاختبارات > الدرجات > درجات الطلاب الراسبين والغائبين > اختيار الفصل الحالي > بحث > الدخول على الدرجات بجانب اسم كل مقرر.

الخطوة السابعة:طباعة تحليل النتائج وحفظها إلكترونياً من التقارير > التقارير الإحصائية > تحليل نتائج الطلاب > اختيار الفصل الحالي > عرض.

الخطوة الثامنة: تخريج الطلاب بعد التأكد من إتمام الساعات المطلوبة للتخرج من الاختبارات > الطلبة الخريجون > الطلبة المتوقع تخرجهم >اختيار خطة البرنامج التخصصي > وضع علامة صح أمام الطالب الخريج >حفظ.

توزيع درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442

أعلنت وزارة التعليم رسمياً عن آلية توزيع الدرجات لمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) للتعليم عن بُعد الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442، ويمكنكم الآن التعرف على آلية توزيع الدرجات للطلاب والطالبات بكل مرحلة من المراحل الدراسية.

حيث يتم تقويم التحصيل الدراسي للطلاب في الصفين الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً يعتمد على مستويات الأداء (ثلاث مستويات للإتقان – مستوى واحد لعدم الإتقان) في كافة المواد الدراسية، أما عن تقويم التحصيل للطالب بالصفوف الدراسية بدايةً من الثالث وحتى السادس الابتدائي وتوزيع الدرجات لكل مادة من المواد الدراسية الفصل الأول، فيمكنكم التعرف عليه من خلال الفيديو التالي:

أعلنت الوزارة عن تخصيص مائة درجة لكل مادة من المواد الدراسية يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً يتم توزيعها بالتساوي بين الفصلين الأول والثاني، إلى جانب تخصيص خمسون درجة لكل فصل دراسي يمكنكم على توزيعها وتوزيع الدرجات للمرحلة المتوسطة لكافة المواد الدراسية ومن ثم إخراج النتائج في نظام نور 1443 من خلال الفيديو التالي:

أوضحت الوزارة آلية توزيع درجات المرحلة الثانوية لكافة المواد الدراسية (مقررات التقويم العام – مقررات التقويم المستمر – الكفايات اللغوية – درجات الاختبارات التحصيلية – الانتساب)، حيث يمكنكم التعرف على آلية توزيع الدرجات للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول من خلال الفيديو التالي:

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية في الوقت الحالي عن طريق الدخول إلى نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وفي انتظار الإعلان الرسمي من جانب الوزارة عن تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط لتوفيره لمتابعي موقع ثقفي، وبعد تسجيل دخول نظام نور بالبيانات الخاصة به لاستخراج الشهادات عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

يتم تعبئة البيانات الشخصية التي تتمثل في رقم الهوية أو اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول، وسيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف الجوال للطالب، وبعد التحقق من عملية تسجيل الدخول بنجاح، فبذلك يكون الطالب قد دخل إلى الصفحة الرئيسية للحساب الخاص به، ثم النقر على أيقونة “النتائج” وتعبئة رقم الهوية الوطنية، ثم الدخول إلى التقارير الشهرية مباشرةً.

ويتم الإطلاع على نتيجة طالب من حساب نظام نور لولي الأمر عن طريق الدخول إلى حسابه في نظام نور بالهوية الوطنية ثم الدخول إلى “التقارير”، ومن كشوف الدرجات يتم اختيار “كشف درجات أعمال السنة، ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على أيقونة “بحث”، وسيتم عرض النتائج عبر نظام نور 1443 مباشرةً.

اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن المهام المطلوب تنفيذها أثناء فترة الاختبارات المقررة لمراحل التعليم عام وتتمثل في التالي:

استمرار تقديم البرامج الإثرائية والعلاجية للصفين الأول والثاني حتى نهاية الأسبوع الـ18 بواقع 3 ساعات لليوم الدراسي الواحد.

ضرورة تهيئة المعلم للطلاب قبل بدء الاختبارات بـ5 دقائق على الأقل وتعريفهم بآلية أداء الاختبار.

عدم تجاوز عدد المواد التي يتم اختبار الطالب بها عن مادتين يومياً.

الطلاب المتبعون دروسهم عن طريق البدائل التعليمية الأخرى ولا يمتلكون وسائل إلكترونية، يتم اختبارهم حضورياً بعد أخذ موافقة مدير التعليم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يتم اختبار الطلاب المنتظمين والمنتسبين شفوياً عن بعد في الأسبوع السادس عشر.

تتم الاختبارات النهائية عن بُعد لكافة الطلاب في الأسبوع السابع عشر والثامن عشر.

كما أعلنت وزارة التعليم أيضاً عن أنه يتم استلام نسخة من نماذج الأسئلة والإجابة لكافة المواد الدراسية بمراحل التعليم العام، إلى جانب متابعة سير عملية الاختبارات والتحقق والتأكد من سلامتها دون وجود أي مشاكل تواجه الطلاب والطالبات، ومتابعة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لإجابات الطلاب ومن ثم إخراج النتائج في نظام نور المركزي، ويتم تدقيق عملية الرصد للتأكد من مطابقة كشوف الدرجات المُستخرجة من منصة مدرستي التعليمية مع الكشوف المستخرجة من نظام نور المركزي.

موقع نور لنتائج الطلاب 1442

يعد موقع نور حالياً من المواقع الهامة في مجال التعلم الإلكتروني بالمملكة، حيث يهدف إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتقديم خدماتها إلكترونياً، لما يُقدمه الموقع من خدمات تعليمية متنوعة، وتأتي نتائج الطلاب للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ضمن الخدمات التي يقدمها نظام نور المركزي الإلكتروني، ومنذ أن تم الإعلان عن النتائج والطلاب والطالبات وأولياء الأمور في ترددٍ دائم علي موقع نور الرسمي.

ويقدم الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم خدمة الاستعلام عن نتائج نظام نور بشكل مجاني للطلاب والطالبات برقم الهوية أو برقم السجل، ويوفر الموقع ميزة “الخصوصية” بحيث لا يمكن لأحد الإطلاع علي النتيجة الخاصة بك عبر موقع نور سوي الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر فقط، ولا يملك هذه الميزة سوي الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر، فمن خلال بوابة نظام نور يمكن الحصول علي درجات الاختبارات النهائية للطلاب وكذلك الأهالي في كافة مناطق المملكة، عن طريق موقع إلكتروني سهل الاستخدام ومتخصص في المجال التعليمي فقط.

وقد كان من نتائج سعي المملكة العربية السعودية عامةً، ووزارة التعليم السعودية بشكل خاص، إلي الارتقاء بجودة التعليم وتطوير النظام التعليمي بالمملكة، أن قامت بإنشاء موقع نظام نور 1443 الرسمي، من أجل تسهيل عملية التواصل بين الإدارات التعليمية والطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وساعد ذلك علي توفير السرعة والدقة وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من الموقع بجميع فئاتهم، وأيضاً إتاحة عملية الاستعلام عن نتائج برنامج نور نتائج الطلاب والمعلمين.

خطوات معرفة الملاحظات علي مدرستك عبر نظام نور

يمكنك التعرف والإطلاع على الملاحظات الواردة علي المدرسة من خلال اتباع الخطوات التالية علي نظام نور الإلكتروني:

اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع نور المركزي.

اختيار التقارير.

تقارير المتابعة.

شاشة متابعة العمليات.

اختر تفصيلي.

اختر مستوي التقرير الطلاب أو المعلمين أو الصفوف والفصول.

تحديد نوع التقرير.ثم الضغط علي زر عرض.

ويتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية فقط أو بالسجل المدني من خلال وزارة التعليم السعودية للتسهيل علي الطلاب والطالبات، ويمكنكم الآن الإطلاع على جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول، وبعد الانتهاء من فترة الاختبارات، يتم إطلاق نظام نور بالهوية المركزي، من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط noor من خلال الرابط المباشر الذي سيتم إرفاقه فور تدشينه من قبل وزارة التعليم عام، ويأتي ذلك تلبيةً لرغبات الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية.

تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي

تم الإعلان عن فتح الفصل الدراسي الثاني لمدارس المقررات بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل الاستعداد لتجهيز المواد والشعب لتسجيل الطلاب في نظام نور المركزي، ويتم إضافة ملف الطالب من جانب مدير المدرسة، ويقوم المدير بتفعيل الملف من أجل تمكين الطالب من الدخول إلي النظام وإجراء المهام المطلوبة منه.

ويقدم موقع نور الإلكتروني الجدول المدرسي للطلاب، وجدول اختبارات منتصف العام واختبارات نهاية العام، حيث يمكن للطالب الإطلاع علي جدول الاختبارات الخاص به والمواعيد المتعلقة به من حيث توقيت بدء الامتحان ونهايته، وبعد الانتهاء من الاختبارات يتم عرض نتائج نظام نور نتائج الطلاب برقم السري واسم المستخدم، ومن هنا نوافيكم بأخر أخبار نظام نور 1443 المركزي.

تحديث: نظراً لزيادة الاستفسارات حول طريقة توليد كلمة السر لحسابات الطلاب وأولياء الأمور، فقد قمنا بتوفيرها لكم، فبعد أن تقوم باتباع رابط دخول نظام نور المباشر المرفق، قم باختيار شؤون الطلاب، ثم اختيار أيقونة الطلاب/الطالبات، توليد كلمات سر المستخدمين، وهذه الخطوات خاصة بالطلاب، أما عن أولياء الأمور، يمكنهم الدخول علي شؤون الطلاب، ثم أولياء الأمور، ثم توليد كلمات سر المستخدمين عبر موقع نظام نور المركزي.

تقديم بلاغ دعم فني في نظام نور المركزي

في حال الرغبة في تقديم بلاغ دعم فني في نظام نور يرجي اتباع الخطوات الآتي، والتي تتمثل في اختيار القسم المناسب عند تقديم البلاغ الفني، ثم كتابة المشكلة بشكل واضح ومكتمل البيانات، متابعة البلاغ من خلال أيقونة متابعة البلاغات، وعندما تكون مفتوحة فهذا يعني أنه لم يتم الرد، أما إذا كانت مغلقة، فهذا يدل علي أنه قد تم الرد عليها،

وحتي تتمكن من مشاهدة نتيجة البلاغ، قم بالضغط علي العمود الثالث من الجدول “النظام الرئيسي” ستجد الرد علي البلاغ المرسل علي نظام نور الجديد، وحتي يمكنك اختيار القسم المناسب عند تقديم بلاغ الدعم الفني في النظام، يجب التعرف علي النقاط التالية:

القسم الرئيسي التخطيط المدرسي: وبه كل ما يخص المدرسة من إعدادات أو بيانات طلبات فصول دمج مدارس من اختصاص التخطيط المدرسي. شؤون المعلمين: به كل ما يتعلق بشاغلي الوظائف التعليمية (قائد، كلية،معلم، مرشد، رائد نشاط)، من نقل أو تغيير إلي مدرسة أصلية وغيره. شؤون الموظفين: به كل ما يتعلق بشاغلي الوظائف الإدارية، مساعد إداري، مستخدمين، وكل من هم علي مراتب. الاختبارات: به كل ما يخص الطالب/الطالبة من بيانات تسجيل أو تعديل أو أرشفة عبر نظام نور للتعلم. رياض أطفال: وبه كل ما يتعلق بالطلاب في مدارس رياض أطفال. المعادلات: به كل ما يتعلق بالنظام الفصلي/المقررات، تحفيظ قرآن، لمعادلة الدرجات. تعليم الكبار: به كل ما يتعلق بمدارس تعليم الكبار ومراكز محو الأمية. التعليم الأهلي: به كل ما يخص مدارس التعليم الأهلي والأجنبي. النقل المدرسي: به كل ما يتعلق بالنقل المدرسي شركة تطوير. الدعم الفني: به كل ما يتعلق بالمشاكل التقنية علي برنامج نور .

نظام نور الجديد 1442

في حال أنهي الطالب/الطالبة المستوي الخامس والسادس في النظام الفصلي، وكان لديه مواد تعثر في أكثر أو أقل من 50% من مواد المستويين الخامس والسادس، فيتم التعامل معه كطالب منتسب جزئي في مواد التعثر، ويتم رصد الدرجات من خلال شاشة الطلبة المتعثرين، حالة الطالب متعثر منتسب عبر موقع نظام نور لنتائج الطلاب 1442.

وتتم إتاحة رصد درجات التعثر للطلاب/الطالبات في بداية كل عام دراسي من 50 درجة نهاية المستوي للمنتظم، و 100 درجة للمنتسب، وبعد إغلاق الدور الأول للفصل الدراسي الأول ، يتم إتاحة رصد مواد التعثر من 100 درجة، وبدون درجات أعمال السنة عبر نظام نور 1443 المركزي، ومتاح رصد درجات الطلاب المتعثرين بعد المستوي السادس من خلال أيقونة متعثر منتسب بعد المستوي السادس.

ويرجي العلم أنه لا يمكن أن يتم إغلاق الدرجات للفصل الدراسي الأول حتي يتم الانتهاء من رصد الدرجات للمتعثرين الذين تم اختبارهم في بداية العام، والطالب المنقطع العام الماضي في المستوي الخامس والسادس، وقد تم طي قيده في نظام نور برقم الهوية، فلا يتم دخوله ضمن الطلبة المتعثرين، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب حالياً من خلال رابط نظام نور المركزي المباشر المرفق بالموضوع.

نتائج نظام نور برقم الهوية

يمكنكم الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية من المستخدم الخاص بالطالب، ثم الدخول علي التقارير، ثم كشوف الدرجات، إشعار بنتيجة الطالب، في ظل بحث نظام نور بالهوية لولي الأمر نود أن علمكم بأن رابط نتائج الطلاب برقم الهوية ليس متاحاً حتي الآن، ويمكنكم الاستعلام من خلال رابط دخول موقع نظام نور الرسمي المرفق بالموضوع.

تنويه: قامت وزارة التعليم بتعطيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط، ويتم تفعيل الموقع الرسمي للنتائج في أوقات الاستعلام عن نتائج الطلاب المراحل الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، وفور تفعيل رابط دخول نظام نور بالسجل المدني أو برقم الهوية من جانب وزارة التعليم عام، فسيتم توفيره بمشيئة الله تعالى عبر موقع ثقفني.

تحديث: يتم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط لمن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية، حيث يتم الإعلان عن تنشيط رابط الاستعلام عن نتائج أبنائكم عبر الرابط السابق، ويرجي العلم انه في حال كانت النتيجة قد تم اعتمادها من المدرسة التابع لها الطالب/الطالبة فسوف تظهر لك النتيجة، أو الانتظار حتي يتم اعتمادها من المدرسة، ويمكن دخول نظام نور بالهوية لولي الأمر عبر رابط نظام نور بالهوية السابق فور تنشيطه.

تحليل النتائج في نظام نور

من يرغب في التعرف على كيفية أو خطوات تحليل النتائج في نظام نور المركزي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

نظام نور للتعليم عن بعد

أخذت وزارة التعليم عام السعودية في اعتبارها وضع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات ومدى إمكانية توفر شبكة الاتصال وتغطية الإنترنت لديهم، كما تعمل على توفير الأجهزة والوسائل التقنية المطلوبة، وكذلك مراعاة الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة وأصحاب الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وقد تم إقرار نقل كافة طلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي للصفوف التالية.

وفيما يتعلق بالمراحل الدراسية المذكورة (رياض الأطفال – الصف الأول الابتدائي – الصف الثاني الابتدائي)، فمن المقرر أن تستمر العملية التعليمية لهم عن بعد عن طريق خيارات التعليم عن بعد المتنوعة والمتعددة التي تتيحها وزارة التعليم السعودية حتى نهاية دوام يوم الخميس السابع عشر من شهر رمضان الجاري لعام الموافق لتاريخ العاشر من شهر مايو 2020م وفقاً لمواعيد التقويم الدراسي المعتمد.

كما سيتم نقل كافة الطلاب والطالبات بالمواحل والصفوف الدراسية المذكورة للصفوف الدراسية التالية، وسيتم اعتماد نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الثاني لتصبح نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول، وسيتم الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الدخول إلى نظام نور 1442 المركزي.

نظام نور لنتائج الطلاب 1442

يتم التأكد من صحة رصد درجات الطلاب والطالبات والمهارات عن طريق حساب نظام نور للقائد عندما يكون رصد الدرجات أو المهارات أقل من الفصل الدراسي الأول، فسوف يظهر أمامك جدولاً يتم من خلاله توضيح أسماء الطلاب والطالبات، وهنا يتوجب على القائد تعديلها حتى تختفي هذه الملاحظات عبر نظام نور المركزي، ويمكنكم الإطلاع على الخطوات من خلال الصور التالية:

تحديث: في حال الرغبة في تعديل المهارات عبر نظام نور فينبغي اتباع عدداً من الخطوات التي يُمكن إجمالها في الآتي (إلغاء ترفيع الطلاب – إلغاء اعتماد تقييم الطلاب والطالبات في الفصل الثاني – تعديل تقييم المهارات – إعادة اعتماد تقييم الطلاب – إعادة إصدار قرارات اللجان – ترفيع الطلاب في نظام نور المركزي)، ويمكنكم دخول نظام نور لولي الأمر من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تحديث: أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن إضافة خانة غاش في نظام نور المركزي، كما أعلنت عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة صدور آلية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري ١٤٤٢ هجرية، ويمكنكم الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام نور بالهوية من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع ثقفني.

وزارة التعليم إجراءات الاختبارات النهائية

أوضحت وزارة التعليم بعض الأمور التي تتعلق بالاختبارات النهائية 1442 في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ومنها أن زمن اليوم الدراسي أثناء الاختبارات النهائية هو (3 ساعات) متضمناً زمن الاختبار وأوقات المراجعة والفاقد التعليمي، ومواد الاختبار لن تتجاوز مادتين في اليوم الواحد، وتستمر العملية التعليمية قائمة خلال فترة الاختبارات بتقديم الإثراءات التعليمية ومعالجة الفاقد التعليمي.

وسوف تكون الاختبارات حضورية للطلاب والطالبات ممن يتلقون دروسهم عبر قنوات عين الفضائية أو عين دروس يوتيوب أو لا يملكون أجهزة جوال أو إنترنت مع الأخذ في الاعتبار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ويتم رصد درجات الطلاب في نظام نور 1442 من جانب المعلم وفق الآلية المتبعة، وسوف تظهر نتائج الطلاب في أخر يوم للاختبارات النهائية، وتجري الاختبارات الشفوية عن بُعد لكافة الطلاب والطالبات (منتظمين – منتسبين) بالأسبوع الـ16.

زمن الاختبارات النهائية

تتم الاختبارات النهائية لجميع الطلاب عن بُعد بالأسبوعين الـ17 والـ18 في المقرر الخاص بالفصل الدراسي الأول كاملاً، أما عن زمن الاختبارات، فسوف تكون كالتالي:

الدرجة المحددة للاختبار (10 درجات)، زمن الاختبار (20 دقيقة)، عدد الفقرات الاختبارية (10 فقرات). الدرجة المحددة للاختبار (15 درجة)، زمن الاختبار (30 دقيقة)، عدد الفقرات الاختبارية (15 فقرة). الدرجة المحددة للاختبار (20 درجة)، زمن الاختبار (40 دقيقة)، عدد الفقرات الاختبارية (20 فقرة).

فترة اختبار الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم عام

أعلنت وزارة التعليم عن المدة المحددة للاختبار لمراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، بحيث لا تقل مدة اختبار المرحلة الابتدائية عن 5 أيام، ومدة اختبار المرحلة المتوسطة لا تقل عن 6 أيام، ومدة اختبار المرحلة الثانوية لا تقل عن 7 أيام.

وقد أوضحت الوزارة أنه في حال انقطاع الاتصال بالإنترنت أو الكهرباء ولم يتجاوز زمن الاختبار، يتم تمكين الطالب من أداء الاختبار، وفي حال تجاوز الزمن المحدد للاختبار، فبذلك يعد الطالب غائباً ويدخل اختبار الغائبين بعذر، كما حرصت الوزارة على التأكد من إنهاء كافة المقررات الدراسية في وقتها المحدد رسمياً وفق خطة التقويم الدراسي، كما يجب مراجعتها وتوقيع المعلمين على ذلك.

وقد كلفت الوزارة المعلمين بإعداد نموذجين للاختبار وهما (نموذج اختبار الفصل الدراسي الأول “أساسي” – نموذج اختبار الطلاب الغائبين بعذر “البديل”، وإعداد قوائم بأسماء الطلاب المتقدمين لأداء الاختبار، إلى جانب إعداد قوائم تضم أسماء الطلاب الذين يتابعون الدروس الخاصة بهم عن طريق البدائل التعليمية المتنوعة، كما يتم إضافة الطلاب المنتسبين لنصة مدرستي التعليمية، لكي يتمكنوا من أداء الاختبارات، وفي حال عدم الإضافة، فيتم اختبارهم وفق الروابط الإلكترونية أو حضورياً، وسيتم إخراج نتائج الطلاب في نظام نور 1443 المركزي.

تدقيق نتائج نظام نور واعتمادها

يتم تدقيق بيانات نظام نور بمراجعة البيانات الخاصة بالطلاب والطالبات من خلال مطابقة الأسماء والبيانات بالهوية أو الجواز بما هو مسجلاً في برنامج نور المركزي، كما تقوم كل مدرسة من المدارس بتدقيق نتائج الطلاب لديها داخل المدرسة بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني والدور الثاني.

حيث تبدأ عملية التدقيق للنتيجة بالتأكد من مطابقة أسماء الطلاب والبيانات الخاصة بهم وصحة الأسماء باللغتين العربية والإنجليزية بواسطة لجنة التصحيح والمراجعة، بالإضافة إلى قيام كل معلم بتدقيق الدرجات الخاصة بمادته لكافة الطلاب للتأكد من صحتها وعدم رصد درجات ليست صحيحة، ثم يوقع كل معلم على نتائج الطلاب بعد أن تأكد من صحتها.

استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

بعد الانتهاء من رصد الدرجات صحيحاً وتدقيق البيانات ومراجعتها في نظام نور للنتائج، فيتم طباعة المسودات ومراجعتها ثم حفظها في إدارة المدرسة بعد ختمها والتوقيع عليها من قبل قائد المدرسة، ثم يتم إغلاق رصد الدرجات في نظام نور 1443 المركزي، ثم استخراج كشوف الطلاب المكملين، ثم إعطاء الطالب إشعاراً بمواد الإكمال وموعد الاختبار الخاص بالدور الثاني، ثم إعلان نتائج الطلاب وتسليم كشوف الدرجات.

ويتيح نظام نور أمام أولياء الأمور والطلاب والطالبات إمكانية الإطلاع على النتيجة سواء كان ناجحاً أو مكملاً أو راسباً بشكل إلكتروني عبر موقع برنامج نور بواسطة تعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة السر التي حصل عليها من المدرسة، إلى جانب إمكانية الحصول على نسخة من إشعار مواد الإكمال موضحاً بها موعد الاختبار بالدور الثاني.

كما يتم تسليم الطالب الناجح صورة من كشف الدرجات مع حفظ الأصل بالملف الخاص به موقعاً ومختوماً، أما بالنسبة لطالب الصف الثالث الثانوي، فيتم تسليم أصل الكشف له مع الملف الخاص به محتوياً على أصول الوثائق السابقة باستثناء الطالب الذي تم حجز وثيقته لسبب مالي من جانب المدارس الأهلية، لذلك يجب إحضار مخالصة مالية منها، وفي حال كان الحجز لشئ أخر، فيقوم بإحضار خطاباً من إدارة التعليم.

نظام نور التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1443

أصدرت وزارة التعليم اليوم الخطة الزمنية الخاصة بتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد بتاريخ 21 محرم 1442هـ الموافق لتاريخ 29 أغسطس 2021م.

كما أعلنت عن الخطة التنظيمية للتسجيل وأعمار الطلاب المستجدين المتوافر لديهم شروط القبول بالصف الأول للعام المقبل بمشيئة الله تعالى، ومن يرغب في التعرف على مواعيد التسجيل في نظام نور لولي الأمر أو فترات التسجيل بالصف الأول الابتدائي 1443، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

تقديرات درجات الطلاب في نظام نور

يمكنكم التعرف على التقديرات الخاصة بدرجات الطلاب والطالبات في نظام نور من خلال التالي:

ممتاز مرتفع: رمز التقدير (أ+)، الدرجة أو المعدل من 95 إلى 100. ممتاز: رمز التقدير (أ)، الدرجة أو المعدل من 90 إلى أقل من 95. جيد جداً مرتفع: رمز التقدير (ب+)، الدرجة أو المعدل من 85 إلى أقل من 90. جيد جداً: رمز التقدير (ب)، الدرجة أو المعدل من 80 إلى أقل من 85. جيد مرتفع: رمز التقدير (ج+)، الدرجة أو المعدل من 75 إلى أقل من 80. جيد: رمز التقدير (ج)، الدرجة أو المعدل من 65 إلى أقل من 75. مقبول مرتفع: رمز التقدير (د+)، الدرجة أو المعدل من 60 إلى أقل من 65. مقبول: رمز التقدير (د)، الدرجة أو المعدل من 50 إلى أقل من 60. غير مجتاز راسب: رمز التقدير (ر)، الدرجة أو المعدل أقل من 50. محروم: رمز التقدير (ن)، الدرجة أو المعدل صفر “محروم”. ناقص غير مكتمل: رمز التقدير (ص)، الدرجة أو المعدل “مؤجل”.

نظام نور الفصل الدراسي الثاني 1442

تم إضافة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري في نظام المقررات ببرنامج نور التعليمي، ويتم تجهيز الفصل الدراسي الجديد بإضافة فصل دراسي جديد في نظام نور عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اختيار الفصول الدراسية من القائمة الرئيسية.

النقر على أيقونة “إضافة”.

اختيار الفصل الدراسي الثاني + تاريخ بداية الاختبار النهائي + تاريخ نهاية الاختبار النهائي.

ضع علامة صح لاختياره كفصل حالي، ثم “حفظ”.

يجب تعريف الحصص الصفية بعد إضافة كل فصل دراسي.

وضع علامة صح أمام أيام الأسبوع ثم حفظ.

ومن المقرر أنه يتم إضافة فصل جديد في بداية كل فصل دراسي، كما أنه من المهم التأكد من صحة تاريخ بداية الاختبار ونهايته لأنه يترتب على ذلك عمل جدول الاختبارات فيما بعد.

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين

يقدم برنامج نور لكافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور كافة الخدمات التعليمية الخاصة بتسجيل الأبناء ومتابعة الوضع الدراسي لهم بشكل مجاني، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات المتبعة عند تسجيل الأبناء وتجاوز النظام التقليدي ومن ثم التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وذلك بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين للتسهيل على المواطنين والمواطنات وتماشياً مع رؤية المملكة الكريمة 2030.

حيث يتم من خلال نظام نور لولي الأمر أو من حساب قائد المدرسة تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل عبر نظام نور 1443 دون الحاجة للذهاب إلى المدارس والمراكز الإشرافية لكافة مراحل التعليم العام.

أعمار قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي 1443

ورد بالتعميم الصادر عن وزارة التعليم عام الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب والطالب في أولى ابتدائي 1443هـ أعمار القبول للطلاب والطالبات، حيث يتم قبول الطلاب والطالبات ممن أكملوا 6 سنوات في موعد بدء العام الدراسي المقبل لعام 1443هـ أو أقل من ذلك بـ90 يوماً فقط، أي من كان تاريخ ميلاده في 23 ربيع الثاني 1437هـ الموافق لتاريخ 2 فبراير 2016م أو قبل هذا الموعد.

كما يتم قبول الطلاب والطالبات ممن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً كحد أقصى أي من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 24 ربيع الثاني 1437هـ الموافق لتاريخ 3 فبراير 2016م وحتى تاريخ 25 رجب 1437هـ الموافق لتاريخ 2 مايو 2016م، ولكن يجب التحقق من معايير محددة بالتعميم.

تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي

وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فقد بدأ موقع نظام نور المركزي في استقبال طلبات التسجيل للطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي لا يتم بها إجراء مفاضلة اعتباراً من تاريخ 14 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 26 فبراير 2021م.

تحديث: بدأ نظام نور التعليمي في استقبال طلبات تسجيل فئة جديدة من الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443 اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ 27 مارس 2021م الموافق لتاريخ 14 شعبان 1442هـ، ويمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين “أبناء القبائل النازحة والتركستان والبلوش ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين”.

التسجيل في نظام نور 1442

بدأ موقع نظام نور المركزي في استقبال طلبات التسجيل للطلاب المستجدين غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي اعتباراً من 5 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 17 أبريل 2021م، وذلك وفق الخطة الزمنية المحددة لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور ولي الأمر.

ومن المقرر أن يستمر التسجيل ولا يتوقف لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول الموعد المقرر للإغلاق (19 صفر 1442هـ الموافق لتاريخ 26 سبتمبر 2021م)، أما عن أعمار الطلاب الذين يتم قبولهم فيشمل من أعمارهم ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً فقط “الحد الأدنى”، وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر “الحد الأقصى”.

نتائج الطلاب في نظام نور

تتوالى المدارس الابتدائية بالمملكة العربية في نشر نتائج الطلاب عبر نظام نور المركزي، حيث يتم رفع النتائج فور الانتهاء من الرصد والتدقيق والمراجعة والاعتماد، فالمدرسة التي تنتهي من كافة الخطوات المذكورة، تقوم بالإعلان عن رفع نتائج الطلاب ونشر الشهادات عبر موقع نور التعليمي، وفي ذلك الحين يستطيع ولي الأمر دخول موقع نور لاستخراج نتائج الأبناء عن طريق اتباع الخطوات الموضحة بالمقال.

حيث تم الإعلان يوم الجمعة الموافق لتاريخ 23 أبريل من قبل المدارس التالية (الرحمانية الابتدائية بمكة – مدرسة 258 الابتدائية – المدرسة السادسة عشر – ابتدائية أبو عجرم – مدرسة معاذ بن جبل – مدرسة صقر الجزيرة الابتدائية – مجمع وادي مرفوض بالطائف – الابتدائية الرابعة لتحفيظ القرآن بالهفوف) وغيرهم من المدارس الأخرى عن إتاحة النتائج عبر نظام نور 1443 المركزي.

إعلان النتائج برقم الهوية ورمز التحقق للطلاب

تم الإعلان بشكل رسمي اليوم عن الاعتماد النهائي لنتائج الطلاب والطالبات من قبل قادة المدارس بعد أن تم الانتهاء من رصد الدرجات للطلاب والطالبات من قبل المعلمين والمعلمات، وتدقيق النتائج من قبل المدققين ثم اعتمادها القادة بالمدارس التالية:

(متوسطة زيد بن حارثة بمحافظة الليث، المدرسة الابتدائية السابعة بالطائف، ومدرسة عنيكر المتوسطة والثانوية بتعليم القنفذة، الثانوية الثلاثون بالطائف، متوسطة وثانوية نعام بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق، وثانوية عمار بن ياسر بتعليم محايل عسير، مجمع قها عسير بالطائف، مدرسة رحاب الابتدائية بالطائف، مكتب التعليم بشمال جدة)، وغيرهم من المدارس الأخرى.

حيث يستطيع أولياء الأمور والطلاب استخراج الشهادات الآن عن طريق نظام نور ولي الأمر 1442، كما أعلنت مدرسة الإمام أبي حنيفة المتوسطة بتعليم الطائف عن إطلاق نتائج الطلاب بالمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الخميس القادم عبر نظام نور 1443 لنتائج الطلاب الرسمي.

استعلام نتائج المتوسطة والثانوية في نظام نور

تتوالى المدارس المتوسطة والثانوية في نشر نتائج الطلاب عبر نظام نور لنتائج الطلاب الرئيسي، حيث تم الإعلان اليوم الأربعاء بتاريخ 27 أبريل 2021م عن رفع شهادات الطلاب عبر نظام نور للشهادات من قبل المدارس التي أنهت عملية الرصد والمراجعة والتدقيق والاعتماد من قبل القادة، وقد تم إعلان النتائج اليوم من قبل المدارس التالية:

(المتوسطة الرابعة والأربعون بالمدينة المنورة – متوسطة وثانوية أبو حجر الأعلى بتعليم جازان – متوسطة أبان بن سعيد بتعليم الرياض – متوسطة وثانوية صيادة بنات بتعليم الطائف – مدرسة الغزنوي الثانوية بتعليم ينبع – ثانوية أبي عامر الأشعر ببدر – متوسطة هاشم بن عتبة بتعليم المدينة – المتوسطة الثلاثون بتعليم الرياض – مدرسة الحناية المتوسطة بنين بتعليم صبيا)، وغيرهم من المدارس الأخرى التي أعلنت نتائج نظام نور الفصل الثاني اليوم.

خطوات استخراج شهادات المتوسطة نظام نور 1442

يتم استخراج نتائج طلاب المرحلة المتوسطة عن طريق نظام نور المركزي من خلال التأكد أولاً من اكتمال الدرجات عن طريق أيقونة التقارير > التقارير الإحصائية > تقرير البيانات المفقودة، ثم يتم مراجعة درجات الطلاب والطالبات وفق ما ورد بقواعد المراجعة النهائية المعتمدة رسمياً.

ويتم إدخال درجات الطلاب والطالبات عند المراجعة النهائية عن طريق الدرجات > إدخال درجات المراجعة، ويتم البحث في مواد الإكمال (في حال حصول الطالب أو الطالبة على نفس الدرجة، يتم تكرار نفس الدرجة بخانة درجة المراجعة، وفي حال حصول الطلاب على درجة أقل من أو أعلى من الدرجة المرصودة، يتم تدوين الدرجة التي حصل عليها الطالب بعد إتمام المراجعة).

ويجب عدم ترك أي خانة فارغاً حتى وإن لم يتم قبول الزيادة، ويتم تكرار الدرجة كما هي، حيث أن ظهور اسم الطالب في قائمة المراجعة النهائية يستوجب رصد الدرجات للطالب في هذه الخانة، ثم يتم طباعة المسودة من أيقونة التقارير > تقارير الدرجات > المسودات، ومن ثم إغلاق درجات الفصل الدراسي الثاني من خلال النقر على الدرجات > إغلاق إدخال الدرجات > درجات الفصل الثاني، ثم طباعة المبيضات من أيقونة التقارير > تقارير الدرجات > المبيضات.

تابع خطوات استخراج نتائج المتوسطة في نظام نور

بعد اتباع الخطوات الموضحة بالسابق، فيتم الترفيع والترحيل عن طريق النقر على أيقونة الطلاب > تعيين صفوف الطلبة في العام الجديد، كما يتم طباعة شهادات النجاح للفصل الدراسي الثاني الدور الأول لطالبات وطلاب المرحلة المتوسطة من تقارير ثم تقارير الدرجات ثم شهادات الطلاب، ويتم تسليم الصورة للطالبة والأصل يحفظ بالملف.

يتم طباعة إشعارات الإكمال من التقارير ثم تقارير الدرجات ثم إشعار بمواد الإكمال، ويتم تسليم الأصل للطالب والصورة يتم حفظها بالملف.

إدخال درجات الدور الثاني من أيقونة الاختبارات > الدرجات > إدخال درجات الدور الثاني.

إدخال درجات مراجعة الدور الثاني من أيقونة الاختبارات > الدرجات > إدخال درجات مراجعة الدور الثاني.

طباعة مسودة الدور الثاني من التقارير > تقارير الدرجات > المسودات، ومراجعتها وتوقيع المعلمين للمواد بصحة الدرجات المسجلة واعتمادها من القائد.

إغلاق إدخال الدرجات للدور الثاني من أيقونة الدرجات > إغلاق إدخال الدرجات > درجات الدور الثاني.

طباعة شهادات النجاح للدور الثاني لطلاب المتوسطة من تقارير > تقارير الدرجات > شهادات الطلاب، ويتم تسليم الصورة للطالبة والأصل تحفظ بالملف.

طباعة إشعارات الرسوب من التقارير > تقارير الدرجات > إشعارات الطالبات الراسبات في الدور الثاني، ويتم تسليم الأصل للطالبة والصورة تحفظ بملفها.

كيف أطلع شهادتي في نظام نور بالهوية

في ظل الانتظار والترقب الكبير من جانب أولياء الأمور والطلاب من أجل تفعيل نظام نور برقم الهوية فقط الجديد، فلم يتم تفعيل نظام نور بالهوية حتى الآن، ولكن أتاحت وزارة التعليم إمكانية استخراج شهادات الطلاب في نظام نور 1443 عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية بواسطة بيانات حساب أبشر، وتمر عملية استخراج النتائج بالمراحل التالية:

دخول نظام نور لنتائج الطلاب الرسمي. النقر على رابط بوابة النفاذ الوطني الموحد. تعبئة بيانات المستخدم (اسم المستخدم – كلمة المرور) لحساب أبشر. تعبئة كلمة المرور المؤقتة التي سيتم إرسالها على الجوال المسجل لدى أبشر. سيتم التحقق والتأكد من السياسات، ثم التحويل التلقائي لنظام نور لاستخراج الشهادات.

رابط نظام نور النتائج برقم الهوية

بعد أن أعلنت الوزارة عن ربط نظام نور ببوابة النفاذ الوطني الموحد لاستخراج نتائج الطلاب في نظام نور لمن فقدوا البيانات الشخصية لدخول النظام التعليمي، فمن المحتمل عدم تفعيل نظام نور برقم الهوية أو نظام نور بدون رقم سري من جانب الوزارة بشكل رسمي، حيث تعتبر بوابة نفاذ الإلكترونية هي البديل لاستخراج النتائج في حال تم فقد اسم المستخدم أو كلمة السر.

وقد تم الإعلان منذ قليل عن اعتماد النتائج ونشر إشعارات الفصل الثاني من قبل متوسطة أبي الدرداء بتعليم الطائف وثانوية الأبناء الأولى بنين بتعليم حفر الباطن، ومتوسطة وثانوية خولة بنت ثعلبة بتعليم الرياض، وثانوية الأمير بدر بن عبد العزيز بتعليم الجوف، فمن يرغب في استخراج النتائج يمكنه ذلك من خلا دخول نظام نور 1443 من الرابط الرسمي المرفق.

تحديث: تم الإعلان اليوم الثلاثاء بتاريخ الرابع من شهر مايو الجاري من جانب المدرسة الثانوية الحادية والثلاثون التابعة لمكتب تعليم البديعة بإدارة تعليم الرياض عن الانتهاء من رصد درجات الطالبات واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1441-1442هـ من جانب قائدة المدرسة، حيث يمكن لأولياء أمور الطالبات التابعات للمدرسة الآن استخراج شهادات الطالبات من خلال دخول موقع نور المركزي من حساب ولي الأمر أو من الحساب الخاص بالطالبة.

وزارة التعليم منصة مدرستي للطفولة المبكرة

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن اعتزامها إطلاق نسخة جديدة من منصة مدرستي التعليمية من أجل دعم مراحل الطفولة المبكرة بالمملكة، وقد أطلقت الوزارة استفتاءً رسمياً عن طريق الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لاختيار اسم المنصة الجديدة.

وقد قامت وزارة التعليم بتفعيل خدمة التصويت على الأسماء المقترحة التالية (أطفال مدرستي – طفولة مدرستي – مدرستي للطفولة المبكرة)، ويمكنكم المشاركة في التصويت من خلال حساب

#استفتاء |

تعتزم #وزارة_التعليم إطلاق نسخة من #منصة_مدرستي لدعم مراحل الطفولة المبكرة، ورغبة في مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم في اختيار اسم للمنصة؛ نأمل التصويت على أحد الخيارات المقترحة: — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 29, 2021

الرسمي. نظام نور تسجيل الطلاب في النقل المدرسي

أعلنت شركة طوير النقل التعليمي باعتبارها الذراع التنفيذي لوزارة التعليم بمجال النقل المدرسي بالمملكة العربية السعودية عن البدء في استقبال طلبات تسجيل الطلاب في نظام نور النقل المدرسي للعام الدراسي 1443هـ، حيث يمكن لأولياء الأمور الآن التسجيل في النقل المدرسي من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في النظام التعليمي، وحثت الشركة أولياء أمور الطلاب والطالبات بضرورة التسجيل مبكراً للأبناء.

نظام نور نتائج النقل الداخلي 1442

تم الإعلان اليوم السبت بتاريخ 7 أغسطس 2021 من قبل إدارة تعليم حفر الباطن عن تدشين مدير التعليم نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم 1443هـ، وقد اشتملت الحركة للبنين على 145 معلماً محققةً بذلك رغبات 26.42% من إجمالي عدد المتقدمين.

حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري