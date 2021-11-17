الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً من الضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 14 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة.. ونفذت الليلة الماضية واليوم، مناورات عسكرية في محيط قريتي طورة والطيبة وظهر العبد جنوب غرب جنين.
وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية أن قوات الاحتلال نفذت، الليلة الماضية واليوم، مناورات عسكرية في محيط قريتي طورة والطيبة وظهر العبد جنوب غرب جنين.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها: إن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة بين حقول الزيتون ومجنزرات وأليات عسكرية، في محيط تلك القرى.. ومنذ ساعات الصباح، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد والقرى المجاورة لها.
وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من بلدة جبع.
ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، شاب من المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، ومواطن من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل.
ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر مصطفى عمر مصطفى عودة (44 عاما)، بعد أن داهمت منزله في الحي الجنوبي من المدينة.
ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطن في الأربعينات من عمره، بعد أن داهمت منزله في قرية سنيريا.
ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، 4 مواطنين من قرية بلعين.
ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "قامات لتوثيق النضال الفلسطيني أنس سمير الأسطة، من حي المساكن الشعبية من المدينة.
ومن القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، شاب من منزله في بلدة العيسوية، وشابا آخر خلال تواجده في حي وادي الربابة من بلدة سلوان.
ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، فتى من قرية العبيات، بعد أن داهمت منزل والده قرب مسجد عمر بن عبد العزيز، وفتشته.
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