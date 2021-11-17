وأعربت الخارجية البحرينية فى بيان أوردته وكالة بنا البحرينية، عن تطلعها فى أن يسهم الإدراج فى وضع حد لأعمال ميلشيا الحوثى الإرهابية وداعميها، لما من شأنه تحييد خطر هذه الميلشيا ووقف تنامى هذا التنظيم الإرهابى، ووقف اعتداءات جماعة الحوثى على السعودية، ووضع حد لإراقة دماء الشعب اليمنى وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
وجددت الخارجية التأكيد على استمرار دعم البحرين لليمن وحكومته الشرعية، ودعم كل الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسى شامل ينهى الأزمة اليمنية، ويرفع المعاناة عن الشعب اليمنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين ترحب بإدراج مجلس الأمن قيادات مليشيا الحوثى ضمن قائمة العقوبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.