البحرين ترحب بإدراج مجلس الأمن قيادات مليشيا الحوثى ضمن قائمة العقوبات

جدة - نرمين السيد - رحبت وزارة الخارجية البحرينية بإدراج مجلس الأمن الدولى لثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، بسبب تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار فى اليمن.





وأعربت الخارجية البحرينية فى بيان أوردته وكالة بنا البحرينية، عن تطلعها فى أن يسهم الإدراج فى وضع حد لأعمال ميلشيا الحوثى الإرهابية وداعميها، لما من شأنه تحييد خطر هذه الميلشيا ووقف تنامى هذا التنظيم الإرهابى، ووقف اعتداءات جماعة الحوثى على السعودية، ووضع حد لإراقة دماء الشعب اليمنى وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت الخارجية التأكيد على استمرار دعم البحرين لليمن وحكومته الشرعية، ودعم كل الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسى شامل ينهى الأزمة اليمنية، ويرفع المعاناة عن الشعب اليمنى.