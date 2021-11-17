صربيا: ندرس شراء 3 مليارات متر مكعب من الغاز الروسى سنويا لمدة 10 سنوات

جدة - نرمين السيد - وقال فوتشيتش فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية: "حاليا وبموجب عقدنا طويل الأجل، نشترى الغاز مقابل 270 دولارا، فقط تصور السعر يرتفع إلى 900 دولار، لدينا حاليا 161 مليون متر مكعب من الغاز فى مرافق التخزين الخاصة بنا، لقد استهلكنا بالفعل 100 مليون متر مكعب [منذ بداية الأزمة]"، مضيفا "تعتمد الاستثمارات على الغاز، سنطلب الآن من الرئيس بوتين تزويدنا بما لا يقل عن 3 مليارات متر مكعب سنويا لمدة 10 سنوات".

وأضاف: "لقد ظهرت تعقيدات إضافية اليوم: أوقفت السلطات الألمانية اعتماد نورد ستريم 2، وقفزت أسعار الغاز من 960 دولارا إلى 1140 دولارا أمريكيا".

يذكر أنه فى الأول من يناير الماضى، أطلق فوتشيتش خط أنابيب "بلقان ستريم" فى صربيا، مما أتاح إمداد الجمهورية بالغاز من روسيا، والجزء الصربى من خط الأنابيب هو امتداد لأحد الأنابيب التركية ستريم (التى تم إطلاقها فى 8 يناير 2020) والتى تزود تركيا بالغاز، تليها بلغاريا وصربيا والمجر، ويبلغ طول خط الأنابيب الصربى 403 كيلومترات بطاقة 13.9 مليار متر مكعب فى السنة.