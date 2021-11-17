البرلمان السويسرى يحقق فى قرار الحكومة شراء 36 طائرة مقاتلة جديدة

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "ذا ديفينس بوست" العالمى عن بيان البرلمان القول إن لجنة التدقيق الإدارى، بالمجلس الوطنى بالبرلمان قررت التحقيق فى "شرعية جوانب معينة من إجراءات التقييم المتخذة لاختيار الطائرات المقاتلة الجديدة للجيش السويسرى"، وإن اللجنة الفرعية ستبدأ عملها فى فبراير القادم وستنشر نتائجها "فى الوقت المناسب".

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع السويسرية، فى تغريدة على التواصل الاجتماعى "تويتر": "نرحب بهذا الفحص والتحقيق الذى يجريه البرلمان وسنبذل قصارى جهدنا لدعمه"، سيصل نظام الدفاع الجوى الحالى فى سويسرا إلى نهاية عمره التشغيلى فى عام 2030، وكان البحث عن أسطول بديل طويلًا ومثيرًا للجدل.

وتم اختيار الطائرة المقاتلة F-35A - التى تستخدمها بالفعل القوات الجوية الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية - فى يونيو من هذا العام قبل طائرة إيرباص يوروفايتر ، وطائرة F / A-18 سوبر هورنت من بوينج ، وشركة داسو رافال الفرنسية.

وقالت الحكومة السويسرية إن الطائرة F-35A لديها ميزة تكنولوجية ملحوظة على المرشحين الآخرين، لأن لديها أنظمة جديدة قوية تضمن تفوق المعلومات، وإن تكلفة الشراء ، التى تبلغ خمسة مليارات فرنك سويسرى (5.5 مليار دولار ، 4.7 مليار يورو) ، أرخص بنحو مليارى فرنك من ثانى أقل عرض سعر.

ويمكن الطعن فى قرار شراء طائرات F-35A فى صناديق الاقتراع، حيث يحرص اليساريون والمناهضون للعسكرية على إجراء تصويت عام، وترغب لجنة التدقيق البرلمانية فى إرساء الشفافية بشأن بعض النقاط، التى أثارت انتقادات من الرأى العام حيث تركز لجنتها الفرعية على الأساليب المستخدمة لتقييم الطائرات المتنافسة، واحترام مبادئ حقوق المشتريات العامة.