رابط التقديم على وظائف النيابة العامة عبر جدارة 1443

أعلنت النيابة عن رابط التقديم على وظائف النيابة العامة عبر جدارة في المملكة العربية السعودية بعد الإعلان عن وجود الكثير من الوظائف المتاحة من قبل النيابة العامة، كما قامت بذكر تفاصيل التسجيل الذي يتم عبر موقعها الإلكتروني دون حاجة المواطن للذهاب إلى المؤسسة الخاصة بذلك، وفي مقال اليوم سوف نقوم بذكر كل ما يتعلق حول هذا الموضوع وكيف يمكن التقديم في إحدى وظائف النيابة وما هي الوظائف المتاحة وسلم الرواتب.

التقديم على وظائف النيابة العامة جدارة

أعلنت النيابة العامة عن حاجتها للكثير من الموظفين من الجنسين الرجال والنساء للعمل بإحدى الوظائف الحكومية الشاغرة بها الموجودة في مناطق مختلفة بأراضي المملكة العربية السعودية.

كما حددت موعد التقديم والذي سيكون بداية من يوم الأحد الموافق 9 من شهر ربيع الآخر 1443 الموافق ليوم 14 من شهر نوفمبر 2021، وستقوم بالاستكفاء بالعدد المقدم وغلق باب التسجيل في يوم الخميس 13 من شهر ربيع الثاني 1443 المقابل ليوم 18 نوفمبر لعام 2021.

وفيما يلي سوف نقوم بذكر وظائف النيابة العامة السعودية والتي تبدأ من المرتبة الخامسة حتى المرتبة الثامنة فقط للجنسين لكن يشغلها الرجال أكثر، وسوف بشرح التفاصيل على النحو التالي:

عدد وظائف النيابة العامة الوظائف المتاحة الرجال الوظائف المتاحة النساء يبلغ وظائف المرتبة الخامسة 54 تقسم على النحو التالي 38 16 أما وظائف المرتبة السادسة فيصل عددها 164 125 39 تصل الوظائف المتاحة في المرتبة السابعة إلى 15 10 5 أما أخر مرتبة في وظائف النيابة العامة وهي الثامنة، يبلغ عددها 21 فقط 20 1

شروط التقديم على وظائف النيابة العامة جداره

بعد التعرف على الوظائف الشاغرة بالنيابة للرجال والنساء، والتي يسعى المواطنون للحصول على رابط التقديم على وظائف النيابة العامة للالتحاق بها.

ولابد أن يتعرف كل متقدم على كافة الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم في هذه الوظائف، وفيما يلي سوف نقوم بذكر شروط تسجيل وظائف النيابة العامة السعودية:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

في حالة كان المتقدم من خارج المملكة ويرغب في التقديم فيجب أن يتم إجراء معادلة أولاً عن طريق وزارة التعليم بالسعودية.

حصول المتقدم على حسن سير وسلوك.

ألا يكون مسجل عليه بلاغ أو عليه حكم.

امتلاك المتقدم لبعض القدرات التي تتطلبها وظائف النيابة العامة.

توثيق شهادة التخصص التعليمي من قبل وزارة التعليم في المملكة.

اجتياز المقابلة بدرجة لا تقل عن 70%.

التأكد من صحة البيانات المسجلة.

في حالة وجود أي خطأ ببيانات الشخص المتقدم، فسيتم استبعاده على الفور.

هذه هي جميع الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لكي يتم حصوله على الترشيح النهائي لإحدى وظائف النيابة العامة المتاحة.

سلم رواتب وظائف النيابة العامة

فبل التعرف على خطوات التسجيل عبر رابط التقديم على وظائف النيابة العامة للرجال والنساء سنتعرف على مميزات الوظيفة.

وأهم هذه المميزات سلم رواتب وظائف النيابة العامة، لذا الآن سوف نقوم بذكر كافة التفاصيل حول سلم رواتب على النحو التالي:

تبلغ وظائف المرتبة الأولى بقيمة 3.000 ريال سعودي وحتى مبلغ 4.980 ريال.

أما المرتبة الثانية في النيابة العامة تبلغ رواتبها 3430 ريال سعودي وحتى 5740 ريال.

تصل رواتب المرتبة الثالثة إلى 3945 ريال وحتى راتب 6605 ريال سعودي.

المرتبة الرابعة تبلغ 4530 ريال وحتى 7750 ريال سعودي.

يصل راتب المرتبة الخامسة إلى 5240 ريال سعودي حتى 8950 ريال.

المرتبة السادسة بوظائف النيابة العامة تبلغ 6065 ريال وحتى 10335 ريال سعودي.

أما عن راتب المرتبة السابعة فتبلغ 7010 ريال حتى راتب 12120 ريال سعودي.

وظائف المرتبة الثامنة تصل إلى 8010 ريال حتى مبلغ 13820 ريال سعودي.

تصل وظائف المرتبة التاسعة إلى راتب 9275 ريال سعودي حتى قيمة 15855 ريال.

وأخر مرتبة بوظائف النيابة العامة يبلغ راتبها 10275 ريال حتى راتب 17415 ريال سعودي.

هذه هي جميع تفاصيل سلم رواتب النيابة العامة للرجال والنساء المتوفرة للجنسين.

رابط التقديم على وظائف النيابة العامة

الآن سوف نقوم بذكر رابط جدارة للتقديم على وظائف النيابة العامة السعودية للرجال والنساء بالتفصيل لكي تتمكن من التسجيل من خلال موقع جدارة الإلكتروني بكل سهولة، ما عليك إلا إتباع الخطوات القادمة:

أولًا يتم الدخول إلى موقع جدارة الرسمي الخاص بالتوظيف عبر الأنترنت.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك والرقم السري من أجل التسجيل في نفاذ.

توجه إلى الصفحة الشخصية.

انقر على “تحديد الرغبات الوظيفية”.

من الاختيارات الظاهرة لك، قم بتحديد الوظيفة التي ترغب بها.

أدخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها وقم برفع المستندات المطلوبة.

بهذا تكن قد قمت بإرسال طلب تقديم على وظائف النيابة العامة، يتطلب منك الانتظار لحين الإعلان عن نتائج التقديم المبدئي.

وبهذا نكون قد تعرفنا على رابط التقديم في وظائف النيابة العامة للرجال والنساء، كما تعرفنا في هذا المقال أيضًا على شروط وطريقة تقديم وظائف النيابة في المملكة العربية السعودية.