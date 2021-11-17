أخبار اليمن : مدير يدهس الموظفين بسيارته لمطالبتهم بدفع رواتبهم

مدير يدهس الموظفين بسيارته لمطالبتهم بدفع رواتبهمتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطع فيديو صادم لمسؤول في شركة تنظيف يدهس عدداً من العمال تجمعوا حول سيارته مطالبين بدفع رواتبهم المتأخرة.

وظهر في مقطع الفيديو عددا من العمال يحاصرون سيارة مسؤول في إحدى شركات التنظيف في البلاد على ما يبدو، لمنعه من الخروج، مطالبين بدفع رواتبهم ومستحقاتهم. إلا أن الرجل انطلق بسيارته مسرعاً، غير آبه بإمكانية دهس عدد من المحتجين، هربا من غضب العاملين. وفقاً لموقع "العربية نت".

وفي حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الشركة أو السلطات على الحادث، اتهم عدد من المغردين شركة محلية بتأخير دفع رواتب العمال منذ أشهر.

وزعم البعض بأن الشركة المذكورة لم تجدد لهم إقاماتهم حتى، ولم تسمح لهم أيضاً بأخذ إجازات للسفر ورؤية عائلاتهم.*وكالات

