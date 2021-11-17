وزيرا خارجية البحرين وتركيا يبحثان سبل تعزيز التعاون

أجرى وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، يوم الأربعاء، مباحثات مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في أنقرة، حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.
وجاء اللقاء في إطار الحوار الاستراتيجي بين البحرين وتركيا، على مستوى وزارتي الخارجية، كما جرى تسليم الدورة العادية لرئاسة الحوار الآسيوي.
وتحدث وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحسين العلاقات مع جميع دول الخليج العربي، كما أشار إلى تعزيز التعاون في الاقتصاد والتأشيرات البحرينية الممنوحة للمواطنين الأتراك.
من جانبه، تعهد الزياني بتسهيل عملية منح تأشيرات البحرين للمواطنين الأتراك، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا توطيد العلاقات بين شعبي البحرين وتركيا.
وقال الزياني إن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كلفه بنقل رسالة خطية منه إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وبحث الوزيران عددا من القضايا الإقليمية، خلال الوقت الحالي، فيما أكد جاويش أوغلو استمرار آليات التشاور السياسي بين أنقرة والمنامة.
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