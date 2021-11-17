إحباط تهريب 800 كيلو مخدرات فى الجزائر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش الجزائرى نجحت فى القبض على 48 تاجر مخدرات، وإحباط تهريب كميات من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عبر الحدود؛ تقدر بأكثر من 800 كجم، وأكثر من 50 ألف قرص مخدر.
وفى سياق آخر، تمكنت وحدات الجيش الجزائرى من ضبط 374 شخصًا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع على الذهب فى عدد من الولايات.
كما نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى إحباط عدد من محاولات الهجرة غير الشرعية، والقبض على 124 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات.
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