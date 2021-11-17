عاجل.. «الداخلية العرب» يدين استهداف السعودية بمسيّرتين مفخختين

جدة - نرمين السيد - أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العمليات الإرهابية المتكررة التى تقوم بها المليشيا الحوثية، والتى كان آخرها إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين اليوم، الأربعاء، تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية، والتى تمكنت قوات التحالف من اعتراضهما وتدميرهما.





وأكدت فى بيان لها: "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا العمل الإجرامى المتعمد الذى تحاول من خلاله مليشيا الحوثى الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التى تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف فى اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدى لكل المحاولات الإرهابية التى تقوم بها هذه المليشيا المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية، وتؤكد دعوتها إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال التى تستوجب المساءلة والمحاسبة". وتابعت: "كما تجدد مساندتها المطلقة لكل الإجراءات التى تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والأعمال الإرهابية".

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