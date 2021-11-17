«التحرير الفلسطينية»: قرار نقل الوزارات الإسرائيلية للقدس خطير ومرفوض

جدة - نرمين السيد - قال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى برئاسة نفتالى بينيت، نقل وزاراتها ومقراتها وإداراتها إلى القدس المحتلة، خطير ومرفوض، واعتبره استمرارًا لخطة نتنياهو وترامب الهادفة لمواصلة فرض سيادة إسرائيل على القدس الشرقية المُحتلة.





وأضاف رأفت، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، إن قرار حكومة بينيت يأتى فى إطار تسارع الإجراءات الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة فى انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية التى أكدت أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967، وأن على إسرائيل وقف الاستيطان الاستعمارى وسياسات التهجير القسرى والتطهير العرقى والفصل العنصرى، وأن تنسحب من الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967.

وشدد رأفت على أن القيادة الفلسطينية تخوض تحركا دبلوماسيا واسعا على الصعيد الدولى وفى المؤسسات الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف كل ممارساتها وأعمالها الإجرامية فى القدس العاصمة المحتلة، والتى كان آخرها قرار نقل المؤسسات الإسرائيلية إليها.

وطالب المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات حقيقية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات، مشددًا على أن هذه الممارسات ستجر المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى.

وقال رأفت إنه يتوجب على الإدارة الأمريكية أن تفى بوعودها بتحقيق حل الدولتين، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية، وفتح سفارة منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن.

ودعا رأفت أبناء الشعب الفلسطينى إلى مواصلة التصدى بكل أشكال المقاومة الشعبية لجميع الإجراءات الإسرائيلية التى تستهدف تهويد مدينة القدس، مشددًا على أن القيادة ستتابع العمل مع المجتمع الدولى من أجل التحرك الجماعى لعقد مؤتمر دولى حقيقى للسلام يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ضمن فترة زمنية محددة تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها العسكرى والاستيطانى للأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967.