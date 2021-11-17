المركزى الأوروبى: بطء التطعيم ضد كورونا يهدد الاستقرار المالى

جدة - نرمين السيد - أعلن البنك المركزى الأوروبى، اليوم الأربعاء، أن بطء وتيرة التطعيم ضد فيرس كورونا فى بعض أنحاء من العالم قد يهدد الاستقرار المالى، حتى لو كان التعافى الاقتصادى قد بدأ بالفعل.





وفى تقريرها نصف السنوى حول الاستقرار المالى، أشارت المؤسسة الأوروبية إلى إن الانتعاش الاقتصادى المستمر، مع استمرار نشاط الشركات فى منطقة اليورو قد "قلل من أسوأ المخاوف بشأن الندوب الاقتصادية وزيادة مخاطر التخلف عن سداد الائتمان" فى أعقاب جائحة كورونا.

وقال نائب رئيس البنك المركزى الأوروبى - فى الوثيقة - إن "المخاطر المرتبطة بالوباء لم تختف تمامًا، لا سيما لأن تقدم التطعيم ظل بطيئًا فى العديد من مناطق العالم".

وحذر البنك من أن الوباء ما يزال يمثل أحد المخاطر الرئيسية للنمو الاقتصادى فى المستقبل، فى ضوء استمرار الفيروس فى الانتشار فى أوروبا، مع تسجيل رقم قياسى جديد للإصابة بأكثر من 52 ألف حالة جديدة فى ألمانيا اليوم الأربعاء، بينما تجاوزت فرنسا 20 ألف حالة أمس الثلاثاء، مع توقع حدوث اضطرابات فى سوق العمل والطلب.

ولاستكمال صورة التهديدات التى يتعرض لها الاقتصاد، أشار التقرير إلى "الضغوط على سلسلة التوريد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة" والتى تشكل أيضًا تحديًا لـ "توقعات التضخم"، المعيار الذى يبنى عليه البنك المركزى الأوروبى سياسته النقدية.

كما حذر البنك المركزى الأوروبى من "جيوب الوفرة" فى بعض الأسواق التى تشكلت بفضل تقييم الأصول المالية والعقارية، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تواجه خطر التصحيح ، حيث تظهر الأعمال التجارية والمالية العامة "مستويات ديون أعلى" فى أعقاب الوباء.

وترتبط هذه الفقاعات على نحو متناقض بالسياسة المالية الوفيرة والرخيصة التى يتبعها البنك المركزى الأوروبى لسنوات لدعم النشاط، والتى يقول البنك إنه يراقبها عن كثب.

يذكر أن البنك المركزى الأوروبى دعا بعد اختتام مؤتمر المناخ "كوب 26" الأسبوع الماضى إلى "عمل منسق وفى الوقت المناسب" بشأن تغير المناخ من شأنه أن يحد من المخاطر التى يتعرض لها النظام المالى.