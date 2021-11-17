الصين تقيم مرفقا بـ200 مليار يوان لدعم الاستخدام النظيف للفحم

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن وسائل إعلام محلية نقلت بيان عن مجلس الوزراء، إلا أنه لم يوضح الأنشطة التى سيتم تصنيفها على أنها استخدام نظيف للفحم، حيث أشار المجلس إلى أن هناك قروضا ستضاف إلى أداة الإقراض التى طرحها البنك المركزى الشهر الحالى لدعم جهود خفض انبعاثات الكربون.
وقال البنك المركزى الصينى فى أوائل نوفمبر الحالى إنه سيقدم للمؤسسات المالية قروضا منخفضة التكلفة لمساعدة الشركات على خفض انبعاثات الكربون، ودعم أهداف البلاد طويلة الأجل لحياد الكربون.
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