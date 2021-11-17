وزير الصناعة اللبنانى: متمسكون بعودة العلاقات مع السعودية

جدة - نرمين السيد - قال جورج بوشيكيان وزير الصناعة اللبنانى، إن رئيس الجمهورية ميشال عون جدد تأكيده على تمسك لبنان بإقامة أفضل العلاقات مع الأشفاء العرب وفى مقدمتهم المملكة العربية السعودية، مشددًا على تصميم بلاده وسعيها إلى عودة العلاقات إلى ما كانت عليه.





وكشف وزير الصناعة، عقب لقاءه الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن الوزارة تقوم بحملة متشدِّدة بهدفِ إرساء معايير الجودة وتطبيق المقاييس فى الإنتاج، خصوصًا على صعيد سلامة الغذاء، مشددًا على أنه لا يجوز بعد اليوم السماح للمخالفين والمرتكبين والمزوّرين بضرب صحّة المواطن، والتأثير سلبًا على سمعة الصناعة الوطنية. وأكد أن رئيس الجمهورية أثنى على هذا التوجه، وأعطى توجيهاته للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة لإنجاح هذه الحملة، مناشدًا كل مواطن بأن يكون "خفيرا"، ويساعد الوزارة فى حملتها، بحيث يطلع المخفر - مراكز الشرطة - أو البلدية أو وزارة الصناعة بوجود مصنع أو مشغل مشكوك بأمره. واطلع بوشيكيان رئيس الجمهورية على تحقيق الصادرات اللبنانية نجاحات كبيرة، وعلى مشاركته فى المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى فيينا آخر الشهر الحالى، والتحضير لمؤتمر مشترك لرجال الأعمال اللبنانيين والعراقيين فى بغداد مطلع العام المقبل.

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