غدا.. المجلس الوزارى العربى للمياه يعقد دورته الـ13 بالجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - تعقد غدا الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ 13 للمجلس الوزارى العربى للمياه برئاسة لبنان، ومشاركة وزراء المياه والموارد المائية والرى العرب ومن يمثلونهم.





وذكرت الجامعة العربية فى بيان اليوم الأربعاء، أن الدورة الوزارية للمجلس ستناقش، 24 بندا من أهمها، الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائى العربى فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ويتم عرض تقرير المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد)، حول التقدم المحرز فى تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية، وكذلك تقارير بعض الدول حول تنفيذها للخطة التنفيذية للاستراتيجية، ويتم تقديم عرض حول تحديث الاستراتيجية العربية للأمن المائى لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2010-2030) بعد إدخال ملاحظات الدول العربية عليها، ومن المتوقع أن يتم اعتمادها فى هذه الدورة، ومن ثم رفعها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى والقمة العربية.

كما سيتم تقديم عروض حول، المبادرة الإقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وقابلية تأثير تغير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية فى المنطقة العربية، والمبادرة الإقليمية لندرة المياه، ومبادرة الترابط فى مواجهة مخاطر المناخ، وأوراق السياسات وبرامج التوسع فى استخدام الموارد المائية غير التقليدية فى المنطقة العربية، إلى جانب تقرير الوضع المائى فى البلدان العربية، والمبادرة الإقليمية حول الأمن المائى للجميع: دبلوماسية العلوم من أجل التنمية المستدامة للموارد المائية المشتركة فى المنطقة العربية والدول المجاورة والتى قدمها مكتب اليونيسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية.

وفيما يتعلق بمتابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، وسيتم عرض تقرير (الاسكوا) عن متابعة تنفيذ الخطة، وكذلك تقرير حول الأنشطة المنجزة من قبل (الفاو) فى إطار مشروع "تنفيذ أجندة 2030 المتعلقة بكفاءة وإنتاجية واستدامة المياه، وكذلك تقرير الجمعية العربية لمرافق المياه حول تنفيذ الخطة فى الدول العربية، وعرض المجلس العربى للمياه والشبكة العربية للبيئة والتنمية حول نفس الموضوع.

وبشأن التحضير العربى للمنتدى العالمى التاسع للمياه 2022 فى داكار بالسنغال، سيتم عرض موجز للاجتماعات العربية التى تم عقدها فى الفترة السابقة كجزء من التحضير العربى، وكذلك إحاطة المجلس بتوقيع مذكرة التفاهم بين رئيس الدورة الحالية (قطر) والأمانة الفنية للمنتدى التاسع للمياه، كما سيتم مناقشة الخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها والمشاركة العربية فى المنتدى.

وبخصوص التعاون فى استغلال الموارد المائية المشتركة، سيتم تقديم عرض من الأمانة الفنية للمجلس الوزارى العربى للمياه، حول اجتماع اللجنة المصغرة لمناقشة البنود الخلافية من مسودة المبادئ الاسترشادية للتعاون بين الدول العربية لاستغلال الموارد المائية المشتركة، كما ستتطرق الدورة إلى موضوع الترابط بين المياه والزراعة، وكذلك مشروع الترابط بين الماء والغذاء والطاقة عن مدى التنفيذ الحاصل فى المشروعين، وسيتم استعراض تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المشتركة العربية للمياه والزراعة التى سيتم رفعها إلى الاجتماع الوزارى المشترك الذى سيتم عقده لاحقا.

وتتناول الدورة الوزارية للمجلس، موضوع المؤتمر العربى للمياه، حيث سيتم النقاش بالتفصيل بشأن الإعداد والتحضير للمؤتمر العربى الرابع للمياه وموضوعه "الأمن المائى العربى من أجل الحياة والسلام" الذى يعقد تحت رعاية الرئيس الفلسطينى محمود عباس"أبومازن"، أما بقية البنود فيستم خلالها عرض تجارب الدول العربية فى بعض المجالات.